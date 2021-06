Landshut am Tag nach dem Unwetter: Das große Aufräumen

In den Toiletten herrschte "Land unter" mit Schlamm und Dreck

Ein Gastwirt ganz in der Nähe hatte sich auf den Starkregen vorbereitet und bereits gestern Sandsäcke vor die Tür gestellt, er erzählte, dass er so Schlimmeres verhindern konnte. Seine Nachbarn, ebenfalls Wirte, hätte es allerdings schlimmer getroffen, da sei der Keller vollgelaufen, samt der Lebensmittel, die dort gelagert waren.

Die letzten Schäden beseitigte am Mittag auch Thomas Gerlach vom Wirtshaus "Wintergarten" im Zentrum Landshuts: "Das Wasser, das vom Berg herunterkam, schwappte bei mir durch den Durchgang, glücklicherweise nicht in das Restaurant hinein." Auch er hatte einen halben Meter Wasser im Keller und in den Toiletten war "Land unter", mit Schlamm und Dreck. Er sagte außerdem: "Mit der Feuerwehr haben wir das schnell in den Griff gekriegt, auch das THW war sehr flott, darüber sind wir sehr dankbar." Besonders dankbar ist Wirt Thomas Gerlach, dass der Zusammenhalt in der Landshuter Nachbarschaft so groß ist: Viele Leute hätten mitgeholfen und Hilfe angeboten.

"Man hat gar nicht so schnell schauen können"

Dominik Zehatschek von der Landshuter Feuerwehr sagt, neben Kellern seien auch die Erdgeschosse, Einfahrten und Garagen massiv betroffen.

Margaret Fraunberger wollte gerade Feierabend machen in ihrem Laden in der Landshuter Altstadt. Und dann habe man schon gesehen, wie das Wasser immer näher kam. "Und irgendwann habe ich halt gesehen, dass es zur Tür rein läuft. Und es ging wirklich so schnell. Also man hat gar nicht so schnell schauen können, dann waren die Füße unter Wasser." Jetzt steht sie im Laden und versucht, den Schlamm herauszubringen, der sich überall verteilt hat.

Peter Stricks, Wirt in Landshut, ist ebenfalls beim Aufräumen in seinem von den Wassermassen beschädigten Lokal. Ihn macht das Erlebnis nachdenklich. Man habe bisher im Fernsehen gesehen, was alles passieren kann, was manche Leute mit Unwettern erleben. Und jetzt sei man selbst betroffen. "Alles überschwemmt, alles voll, Katastrophe." Er muss für mindestens eine Woche zusperren, so groß ist der Schaden, sagt er.

Sandsäcke für Anwohner der Landshuter Innenstadt

Nach dem extremen Unwetter vom Dienstagabend haben THW und Stadt Landshut nun kurzfristig ein Kontingent von 700 Sandsäcken beschafft.

Es wird in Alt- und Neustadt an besorgte Hausbesitzer und Geschäftstreibende der Innenstadt verteilt. Die Abholung kann in der Neustadt vor dem Gasthaus Freischütz und in der Altstadt am Ende der Fußgängerzone auf Höhe der Altstadt-Apotheke erfolgen.