Landschafts-Schatzkarte im Münchner Süden

Rund 200 Bürger haben bei einer Online-Umfrage abgestimmt, was ihre persönlichen Ausflugstipps sind. Herausgekommen ist eine Landschafts-Schatzkarte, die zehn besondere Orte im Süden Münchens aufführt.

"Zehn Lieblingsorte - Naturschätze direkt vor unserer Haustür".

Erreichbar sind die ganz besonderen Orte leicht mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad. So findet man den Böhmer Weiher, die Aubinger Lohe, den Radweg vom Pionierübungsplatz Krailling zum Germeringer See, das Schloss Blutenburg, das Waldheim Gräfelfing, Maria Eich, den Eichelgarten im Forstenrieder Park, einen besonderen Radweg an der Würm, einen Weg im Leutstettner Moos und den Golfplatz Hadorf.

Hier bekommen Sie die Schatzkarte kostenlos.