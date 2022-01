Landsberg: Bombendrohung gegen Rathaus und Stadtverwaltung

Heute Nacht ist bei der Landsberger Polizeiinspektion eine anonyme Bombendrohung für das Historische Rathaus sowie die Stadtverwaltung eingegangen. Am Telefon hatte sich um Mitternacht ein Mann gemeldet und gedroht, das Rathaus in nächster Zeit in die Luft zu sprengen, so die Polizei in Landsberg. Das Historische Rathaus wurde deshalb am Freitag für die Öffentlichkeit gesperrt.

Sprengstoff-Spürhunde suchen Gebäude ab

Betroffen war das gesamte Gebäude mit der Tourist-Information und der Corona-Teststation. Auch das Gebäude der Stadtverwaltung wurde geschlossen. Dieses wird im Moment noch mit Sprengstoff-Spürhunden abgesucht. Beim historischen Rathaus ist die Suche schon abgeschlossen. Hinweise verdächtiger Gegenstände ergaben sich bislang nicht. Momentan sei auch nicht von einer Gefahr auszugehen und die Gebäude wurden auch nicht evakuiert, sagte die Polizei in Landsberg dem BR-Studio Landsberg-Mindelheim. "Wir haben alles veranlasst, um die Sicherheit sowohl für die Landsberger Bürgerinnen und Bürger wie auch für unsere Mitarbeitenden zu gewährleisten. Die Sicherheit aller hat oberste Priorität", sagte Bürgermeister Moritz Hartmann.

Nach jetzigem Stand wird das Rathaus am Montag wieder ganz normal öffnen. Die öffentlichen Toiletten bleiben über das Wochenende geschlossen und die Teststation soll verlegt werden. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Anrufer laufen. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.