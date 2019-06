17.06.2019, 16:30 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Landsberg: Aufräumen nach der Schlammlawine

Ein schweres Unwetter hatte am Wochenende Landsberg heimgesucht. In der Nacht auf Sonntag sind in nur einer halben Stunde 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Zahlreiche Keller wurden überschwemmt.