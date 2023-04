Landratswahl Roth: Drei Kandidaten stehen zur Wahl

Drei Männer bewerben sich um die Nachfolge des langjährigen Rother Landrats Herbert Eckstein (SPD). Dreißig Jahre lang führte er den Landkreis mit großem Rückhalt in der Bevölkerung. Jetzt stehen zwei erfahrene Bürgermeister und ein Journalist zur Wahl. Am Sonntag dürfen 100.000 Menschen aus dem Landkreis Roth ihre Stimme abgeben.

Drei Kandidaten: zwei Bürgermeister und ein Journalist

Alle drei Landrat-Kandidaten haben das Landratsamt Roth schon oft von innen gesehen. Im Eckzimmer im ersten Stock wäre ihr zukünftiger Arbeitsplatz. Helmut Bauz (49) und Ben Schwarz (47) sitzen seit vielen Jahren als Vertreter ihrer Kommune im Kreistag, der einmal im Monat zu Beratungen zusammenkommt. Und Jochen Münch (44) hat schon oft über die Angelegenheiten berichtet, die dort besprochen wurden. Nach drei Jahrzehnten unter der Führung von Bayerns dienstältesten Landrat Herbert Eckstein (SPD) werden die Karten neu gemischt.

Jochen Münch: Journalist auf dem Ticket der CSU

Die CSU hatte den Redaktionsleiter des Hilpoltsteiner Kuriers Jochen Münch als parteilosen Kandidaten nominiert. Der 44-Jährige leitet seit vielen Jahren die Lokalredaktion und lebt mit Frau und Kind in Hilpoltstein. Münch erklärt, als Lokaljournalist den Landkreis und die Belange der Menschen gut zu kennen. Die CSU hatte Münch als Kandidaten angeworben, in die Partei eingetreten ist er allerdings nicht. Münch will das Ehrenamt stärken und sieht im Landkreis Defizite bei der Gestaltung der Energiewende. "Es gibt keine Proteste gegen Windräder, wenn Bürgerinnen und Bürger daran mitverdienen", so Münch.

Ben Schwarz: Bürgermeister mit Diplomaten-Fähigkeiten

Für SPD und Grüne tritt der 47-jährige Ben Schwarz (SPD) an. Er wird als Georgensgmünder Bürgermeister für seine parteiübergreifende Politik geschätzt. Eigentlich hatte Ben Schwarz Diplomat werden wollen, doch dann zog es den Juristen wieder zurück in die Heimat. Seit 2011 ist er Bürgermeister, nominiert von CSU und SPD. Als Begründer eines überregionalen Gewerbegebietes mit den Nachbargemeinden hat er sich in der Region einen Namen gemacht. Das Projekt dient dazu, den Flächenverbrauch zu reduzieren. "Wir müssen über den Kirchturm hinaus denken", sagt Ben Schwarz. Er sieht sich als Moderierer und kämpft gegen den schlechten Ruf der Politik. "Ich stehe für konstruktive Lösungen. Und ich wünsche mir im Gegenzug, dass man in der politischen Debatte auch den zweiten Satz anhört. Nicht nur die plakative Überschrift."

Helmut Bauz: Langer Atem und Verwaltungserfahrung

Für die Freien Wähler kandidiert der 49-jährige Verwaltungswirt Helmut Bauz. Er ist seit 20 Jahren erfolgreicher Bürgermeister der 5.000-Einwohnergemeinde Büchenbach im Landkreis Roth und sucht jetzt neue Herausforderungen. Durch die meisten der 16 Kommunen ist er bereits gerannt, in den letzten Jahren hat er an allen Landkreisläufen teilgenommen. Auch beim Rother Challenge trat er bereits als Sportler in Erscheinung. Helmut Bauz stammt aus Tübingen und ist ausgebildeter Verwaltungwirt. Ihm ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger im Landratsamt einen guten Service bekommen. "Welche politische Ebene für welches Thema verantwortlich ist, ist den meisten Bürgerinnen und Bürgern nicht bewusst. Sie wollen eine Lösung für ihr Problem."

Viele Überschneidungen in den Wahlprogrammen

In den Wahlprogrammen der drei Kandidaten gibt es viele Überschneidungen. Alle drei sehen Klimaerwärmung, die Energiewende und die Verbesserungen des öffentlichen Nahverkehrs als wesentliche Herausforderungen für die Zukunft. Auch kleinere Ortschaften müssten mit flexiblen Lösungen wie Rufbussen oder Sammeltaxis besser angebunden werden. "In der Nord-Süd-Achse ist der Landkreis mit der Bahn ganz gut versorgt", sagt Ben Schwarz. Von West nach Ost gebe es aber Nachholbedarf. Im Osten grenzt der Landkreis an die Oberpfalz, im Süden nach Oberbayern. "Der öffentliche Verkehr darf nicht an der Landkreisgrenze enden", sagt Helmut Bauz. Hilfreich ist hier schon einmal das Deutschlandticket. Dieses gilt jenseits der Verkehrsverbünde. "Fehlen nur noch die Angebote, die darauf zugeschnitten sein müssen, was die Leute brauchen", so Jochen Münch.

Kurzer Wahlkampf – Stichwahl möglich

Die Wahl findet außer der Reihe statt, weil Herbert Eckstein (SPD) seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abgegeben hatte. Eigentlich wäre seine Amtszeit bis zum Oktober vorgesehen gewesen. So blieb den Kandidaten nur wenig Zeit für den Wahlkampf. Sollte keiner der drei Kandidaten die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten, wird es in zwei Wochen eine Stichwahl geben. Beobachter halten das für durchaus wahrscheinlich. Wahlberechtigt sind Staatsbürger Deutschlands und der EU-Staaten, die seit mindestens zwei Monaten im Landkreis Roth wohnen.