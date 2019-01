Landratswahl in Neuburg-Schrobenhausen: Wer folgt Weigert nach?

Der neue Landrat soll mindestens sieben Jahre lang im Amt bleiben. Der Posten ist dieses mal besonders begehrt: Es bewerben sich Fridolin Gößl (CSU), Peter von der Grün (FW), Werner Widuckel (SPD) und Norbert Mages (Grüne). Vorgänger Roland Weitert war seit 2008 im Amt gewesen.

Stichwahl wäre in zwei Wochen

Das vorläufige Wahlergebnis soll noch am Abend bekannt gegeben werden. Sollte keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, kommt es am Sonntag, 03.02.2019, zur Stichwahl. In diesem Jahr sind rund 77.000 Menschen stimmberechtigt.