Landratswahl in Neuburg-Schrobenhausen: Entscheidung vertagt

Die Entscheidung darüber, wer neuer Landrat im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wird, ist vertagt worden. Bei der Wahl am Sonntag, 20. Januar 2019, hat Fridolin Gößl (CSU) die meisten Stimmen erhalten. Nach dem vorläufigen Endergebnis hat Gößl 41,6 Prozent der Stimmen erhalten, dicht gefolgt von Freie-Wähler-Kandidat Peter von der Grün mit 40,6 Prozent. Abgeschlagen waren Werner Widuckel (SPD, 10,8 Prozent) und Norbert Mages von den Grünen (7,0 Prozent).

Stichwahl am 3. Februar

Weil keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, wird es in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen Gößl und von der Grün kommen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 41,2 Prozent. Gesucht wird der Nachfolger von Roland Weigert (FW). Der langjährige Landratamtschef wechselte im Oktober 2018 in den Bayerischen Landtag, wo er zum Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium berufen wurde. Nach der Stichwahl am 3. Februar 2019 wird der neue Landrat mindestens sieben Jahre lang im Amt bleiben.