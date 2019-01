Landratswahl in Coburg und Bürgermeisterwahl in Seßlach

Im vergangenen Jahr ist der ehemalige Coburger Landrat Michael Busch (SPD) als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag eingezogen. Deshalb wird im Landkreis Coburg am Sonntag ein neuer Landrat gewählt. Um das Amt bewerben sich sechs Kandidaten. Für die CSU tritt Sebastian Straubel an, er ist Bürgermeister in Lautertal. Für die SPD geht Martin Stingl, der dritte Bürgermeister der Stadt Neustadt bei Coburg, ins Rennen.

ÖDP-Kandidat lebt in Thüringen

Die Freien Wähler stellen Christian Gunsenheimer auf, er war bis 2016 Bürgermeister in Weitramsdorf. Die AfD hat den Vorsitzenden des AfD-Ortsverbandes Neustadt bei Coburg, Michael Höpflinger, nominiert. Die Grünen haben Dagmar Escher, Gemeinderätin in Meeder und Kreisrätin aufgestellt. Die ÖDP schickt Martin Truckenbrodt ins Rennen. Die Besonderheit bei Truckenbrodt ist, dass der gebürtige Untersiemauer (Lkr. Coburg) nun in Seltendorf im Landkreis Sonneberg wohnt. Der Ort liegt in Thüringen.

Ob einer der Kandidaten auf Anhieb die notwendigen 50 Prozent der Stimmen bekommt ist fraglich. Eine mögliche Stichwahl ist für Sonntag, den 10. Februar, angesetzt.

Bürgermeisterwahl in Seßlach

Auch in der Stadt Seßlach im Landkreis Coburg wird am Sonntag gewählt. Der bisherige Bürgermeister Martin Mittag (CSU) war ebenfalls im Herbst vergangenen Jahres in den Landtag gewählt worden. In Seßlach haben sich drei Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters beworben. Die CSU setzt auf Wolfgang Pfister, der schon zweiter Bürgermeister in Seßlach ist. Die SPD hat Stadtrat Wolfgang Brasch nominiert und für die Freie Wählergruppe (FW) "Bürgerblock" Seßlach wird der 26 Jahre alte Stadtrat Maximilian Neeb antreten.