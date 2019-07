30.07.2019, 08:06 Uhr

Landratsamt Würzburg bekommt eigene Kita

Das Würzburger Landratsamt bekommt eine eigene Tagesbetreuung für die Kleinkinder von Mitarbeitenden. Der Spatenstich für die Kita findet am Dienstag statt. Die Einrichtung entsteht in Nähe des Bauamts in der Zeppelinstraße.