Landratsamt warnt: Hunde anleinen – zum Schutz vor Bibern

Wegen möglicherweise aggressiver Biber sollten Hunde im Landkreis Bamberg derzeit an der Leine geführt werden. In den kommenden Wochen ziehen die Biber in ihren Bauten am Wasser ihre Jungen groß, heißt es aus Landratsamt am Freitag.

Vermehrt Biber-Angriffe auf Hunde im Landkreis Bamberg

Um den Nachwuchs vor freilaufenden Hunden zu verteidigen, könnten die ansonsten friedliebenden Tiere oft aggressiv reagieren und ihr Revier verteidigen. Zuletzt sei ein Angriff auf einen Hund gemeldet worden, bei denen ein Biber schwere Bisswunden verursacht hat.

Etwa 75 Biberreviere im Raum Bamberg

Der Biber war im Landkreis Bamberg vor wenigen Jahren wieder heimisch geworden. Derzeit sind in der Region etwa 75 Biberreviere bekannt. In Bayern gilt für Hunde keine generelle Leinenpflicht. Außerhalb des Raums Bamberg sind aktuell keine Fälle bekannt.