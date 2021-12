Landratsamt untersagt Spendenaktion – Landwirte fahren trotzdem

Mancher Spaziergänger mag seinen Augen nicht getraut haben. An einem Feldweg nahe Pfaffenhofen an der Roth hatten sich dutzende Schlepper versammelt. Geschmückt mit Lichterketten, Christbäumen und Rentieren. Von hier aus sollte eine große Parade durch den Landkreis Neu-Ulm starten. "Wir wollten den Menschen in der dunklen Corona-Zeit mal wieder eine Freude machen", sagt Sascha Schmid, der die Aktion ursprünglich geplant hatte: "Noch wichtiger ist aber, Spenden zu sammeln für die Deutsche Kinderkrebshilfe." Doch es gab ein kleines Problem.

Anmeldung erfolgte zu spät

Solche Aktionen müssen genehmigt werden und darum hatte sich Schmid auch bemüht. Aus Sicht des Landratsamts Neu-Ulm meldete er sie allerdings nicht rechtzeitig an, nämlich mindestens vierzehn Tage vor der Aktion. Denn schließlich muss der Verkehr entsprechend gesichert werden, wenn dutzende Traktoren, Unimogs und Laster geschlossen im Konvoi fahren.

Kurzum, das Landratsamt genehmigte die Aktion nicht. "Wir hatten überlegt, ob einfach jeder selbst auf eigenes Risiko fahren könnte", so einer der Landwirte. Gesagt, getan, und so stand die Parade dann eben doch am Samstagnachmittag abfahrbereit an einem Feldweg nahe Pfaffenhofen. Adleraugen brauchte man nicht, um die gut 200 Meter lange Schlange an Fahrzeugen schon von weitem zu sehen. Und so kam es, wie es kommen musste.

Spendenfahrt auf der Kippe

Die Polizei rückte an. Erst mit einem kleinen Bus, dann folgten drei weitere. Die Landwirte sprachen mit dem Einsatzleiter, der die Benefizaktion für krebskranke Kinder grundsätzlich lobte. Doch mit Traktoren samt festlicher Weihnachtsbeleuchtung über Landstraßen zu fahren, das könne die andere Verkehrsteilnehmer ablenken.

Und dann wäre da auch noch der langsame Konvoi. Denn den könnten andere Fahrzeuge schließlich nicht überholen, sagte der Beamte. Dabei waren einige der Landwirte teilweise 40- 50 Kilometer weit angereist. Sollte die Spendenfahrt zu Ende sein, bevor sie überhaupt begonnen hatte?

Kompromisslösung gefunden

Die Landwirtinnen und Landwirte suchten einen Kompromiss, um die Fahrt doch noch möglich zu machen. Schließlich einigten sie sich mit dem Einsatzleiter darauf, dass die Beleuchtung nur innerhalb der Ortschaften eingeschaltet werden darf und nur dann, wenn auch Publikum am Straßenrand steht. Außerdem musste zwischen den einzelnen Traktoren ein Abstand von 50 Metern eingehalten werden. So machte sich der Tross schließlich auf den Weg. Er wurde schon sehnsüchtig erwartet.

Leuchtender Blickfang

"Boah, schau mal wie die leuchten", ruft ein kleiner Junge in Weißenhorn. Viele Kinder standen mit ihren Eltern am Straßenrand und verfolgen die Traktorkolonne mit leuchtenden Augen. Gut fünf Minuten dauert es, bis alle Fahrzeuge eine Kreuzung passierten.

Die Kolonne fuhr durch mehrere Ortschaften und wurde zwischenzeitlich nochmal kurz von einer anderen Polizeistreife gestoppt. Die Fahrt endete schließlich planmäßig in Finningen. "Wir haben 3.000 Euro für krebskranke Kinder sammeln können", sagt Sascha Schmid.