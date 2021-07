Landratsamt und Schüler sammeln Geld für Opfer der Messerattacke

Drei Todesopfer forderte der Würzburger Messerangriff Ende Juni. Auch die Mutter einer 11-Jährigen wurde erstochen, das Mädchen selbst überlebte schwer verletzt. Mittlerweile wurde das Kind wieder aus dem Krankenhaus entlassen, das Würzburger Jugendamt hat seine Vormundschaft übernommen. Es folgte ein Spendenaufruf des Vereins "Würzburg zeigt Herz", der Geld für die Opfer der Messerattacke, aber auch speziell für die 11-Jährige sammelt. Die Spendenbereitschaft war und ist enorm.

Weitere 3.100 Euro Spenden für die 11-Jährige

Im Zuge einer Sommerbenefizaktion kamen kürzlich weitere 3.100 Euro zusammen. Mitarbeiter des Landratsamts Würzburg und Schüler des Matthias-Grünewald-Gymnasium hatten die Spenden gesammelt. Das Schicksal des jungen Mädchens hatte viele berührt. "Auch, wenn die psychische, seelische und körperliche Belastung nicht abgeschätzt werden kann, wollen wir neben staatlichen Hilfen zumindest die materielle Zukunft des Mädchens sichern", sagte Landrat Thomas Eberth (CSU).

Sommerbenefizaktion vom Landratsamt Würzburg

Im Landratsamt finden zweimal jährlich interne Benefiztage statt, an denen Mitarbeiter Spenden für gute Zwecke sammeln. In der diesjährigen Sommerbenefizaktion am 14. Juli spendeten Mitarbeiter etwa 1.653 Euro für das Mädchen. Die Security des Landratsamts unter der Leitung von Pascal Böhm rundete die Summe anschließend auf 2.000 Euro auf, Landrat Thomas Eberth erhöhte sie auf 2.500 Euro. Nachträgliche Spenden von Beschäftigten erhöhten die Summe auf 2.600 Euro.

Gymnasiastin schlägt Spende für Mädchen vor

Auch das Matthias-Grünewald-Gymnasium beteiligte sich mit zusätzlichen 500 Euro an den Spenden für das Mädchen. Schulleiter Martin Sachse-Weinert und vier Schüler überreichten den Spendenscheck an das Jugendamt. "Normalerweise spenden wir immer für eine Schule in Guinea. Aber als Schülerin Jule Ruhe auf mich zugekommen ist und diese Spendenaktion angesprochen hat, fand ich die Idee aufgrund der aktuellen Situation so gut, dass wir eine Ausnahme gemacht haben. Ich freue mich, dass so viel Geld für das Mädchen zusammengekommen ist", so der Schulleiter.

Spendensammlung geht weiter

Der Verein "Würzburg zeigt Herz" sammelt in Zusammenarbeit mit der Stadt Würzburg weiterhin Spenden für die Opfer der Messerattacke. Auch zweckgebundene Spenden für das Mädchen sind möglich. Geben Sie dazu den Verwendungszweck "Eine Zukunft für A." an.

Das Spendenkonto bei der Sparkasse Mainfranken lautet: Verein "Würzburg zeigt Herz" (IBAN: DE37 7905 0000 0048 8375 20; BIC: BYLADEM1SWU).