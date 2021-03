Landratsamt Ostallgäu arbeitet jetzt klimaneutral

Das Landratsamt Ostallgäu hat sein Ziel erreicht: Als eine der ersten bayerischen Verwaltungen arbeitet die Behörde in Marktoberdorf vollständig klimaneutral. Als Gründungsmitglied im "Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030" hatte das Amt zunächst alle Bereiche betrachtet, in denen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird – um diese Emissionen soweit wie möglich zu reduzieren. Analysiert wurden beispielsweise der Wärmebedarf der Gebäude, der Papierverbrauch und der Fuhrpark. Außerdem wurden die Anreisewege der Mitarbeitenden untersucht.

Ausgleich mit CO2-Zertifikaten

Die für das Jahr 2020 ermittelten Emissionen in Höhe von 712 Tonnen CO2-Äquivalent wurden anschließend mit CO2-Zertifikaten ausgeglichen. So unterstützte das Landratsamt beispielsweise ein Projekt zum Bau von Trinkwasserbrunnen in Ruanda. Dadurch müssen die Menschen vor Ort ihr Wasser nicht mehr mit kerosinbetriebenen Öfen abkochen.

Ostallgäuer Landrätin will auch in Zukunft CO2 einsparen

Genauso wichtig ist es laut Landrätin Maria Rita Zinnecker allerdings, dass künftig Emissionen gespart werden. "Wir wollen keinen Ablasshandel betreiben, sondern Verantwortung für unser Handeln übernehmen und damit Vorbild sein", sagt die CSU-Politikerin. Als nächstes will sie nun weitere Unternehmen und Kommunen zur Teilnahme an dem Bündnis motivieren.