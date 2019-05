Bereits seit März sind mehrere Sachgebiete des Landratsamtes in das neue Gebäude umgezogen, darunter Bauwesen, Natur- und Umweltschutz, Bodenschutz, Abfallrecht und Sozialwesen. Gekostet hat die Erweiterung der Behörde knapp acht Millionen Euro. Entworfen haben das Gebäude die Architekten des Büros Bruno Fioretti Marquez aus Berlin.

Anbau an barockes Schloss

Der barrierefreie Bau hat vier Stockwerke und wurde in zwei Jahren Bauzeit errichtet. Das Gebäude ist hufeisenförmig an das historische barocke Lobkowitz-Schloss aus dem 17. Jahrhundert angebaut, in dem sich der Dienstsitz des Landrats befindet. Von der Straße aus ist eine Betonfassade zu sehen, innen hat das Gebäude eine Holzfassade. Im Innenhof laden Bänke aus Granit zum Verweilen ein. Der Innenhof kann auch für Veranstaltungen genutzt werden. Büros für rund 100 Arbeitsplätze sind entstanden und beheben den Platzmangel im Landratsamt.

Am Freitagvormittag wurde der Erweiterungsbau des Landratsamtes Neustadt an der Waldnaab eröffnet. Ab 14 Uhr dürfen sich Besucher bei einem Tag der offenen Tür das neue Gebäude anschauen. Finanzminister Albert Füracker und Landrat Andreas Meier (beide CSU) werden das neue Gebäude mit Geistlichen und den Architekten aus Berlin einweihen.