Landratsamt kassiert Shitstorm wegen Stellenanzeige auf Facebook

Das Landratsamt Miesbach hat für einen Facebook-Post zu einer Stellenanzeige nach eigenen Angaben einen "digitalen Shitstorm" bekommen. In dem Post sucht das Landratsamt nach einer neuen Assistentin oder einem Assistenten für den Landrat. Auf den Fotos dazu: Landrat Olaf von Löwis of Menar (CSU) sitzend am Schreibtisch, um ihn herum stehen vier Mitarbeiterinnen, die ihm lächelnd Telefonhörer und Akten reichen wollen.

Kommentar: "Ist das wirklich Ihr Ernst?"

Dieser Post löste im Netz Kritik aus. In der Kommentarfunktion meldeten sich User mit Kommentaren wie "Das Frauenbild ist aber schon etwas 1950" oder "Ist das wirklich Ihr Ernst?" zu Wort und kritisierten die Stellenausschreibung für die Darstellung der Frauen und für die in den Augen der Kritiker sexistische Bildsprache. Zu dieser Kritik antwortete eine Sprecherin des Landratsamtes Miesbach am Montagnachmittag auf BR-Anfrage: "Wir haben kein Problem mit dem Post, daher löschen wir ihn auch nicht. Das soll nur die positive Stimmung im Büro darstellen." Ein Statement von Landrat Olaf von Löwis sei aktuell (Stand Montag, 17 Uhr) nicht möglich, da er heute nicht erreichbar sei.

Auch viele "unangemessene" Kommentare "unter der Gürtellinie"

Laut Landratsamt löste der Post nicht nur kritische Kommentare aus, sondern auch Äußerungen, die "unter der Gürtellinie" waren. Der Post wurde vor zwei Tagen bereits veröffentlicht und habe heute Vormittag innerhalb von zwei Stunden 200 Kommentare ausgelöst, teilte eine Pressesprecherin des Landratsamtes mit. "Wir waren schockiert und irritiert", heißt es weiter. Dabei gehe es nicht um Kommentare, die ein "verschobenes Frauenbild" kritisieren, "denn das falle unter Meinungsfreiheit". Vielmehr handle es sich um Kommentare "mit unangemessenen Inhalten", teilte das Landratsamt mit. Daher habe man gegen Montagmittag die Kommentarfunktion unter dem Post deaktiviert. Die Folge: Nun sind gar keine Kommentare unter dem Facebook-Post mehr sichtbar.

Auch Facebook-Userin Nina H. ist über den Post empört. "Ich dachte, das ist Satire. Nach dem Motto: Wir Frauen himmeln natürlich einen Mann an", teilte sie dem BR mit. Als sie ihren Kommentar am Vormittag "Ist das wirklich Ihr Ernst?" absetzte, habe sie keine weiteren Kommentare – wie etwa unangemessene – gesehen. Nina H. kritisiert, dass Frauen in dem Post in einem konservativen Rollenverständnis dargestellt werden, in dem Frauen nur die Assistentin eines Mannes sind. Auch dass der Post nach der Kritik immer noch stehen gelassen wird, findet sie "unfassbar".

Mitarbeiterinnen "zufrieden mit der Darstellung"

Auf die gelöschten Kommentare habe man keinen Zugriff mehr, teilte die Pressesprecherin mit. Die Angelegenheit liege bei der Rechtsabteilung, die IT habe bereits versucht, die Kommentare wieder herzustellen, da man auch überlegt, juristisch dagegen vorzugehen.

Trotz aller Kritik: Das Landratsamt verzeichnet mehr Bewerber und Bewerberinnen für die Stelle als bei anderen, sagt die Sprecherin. Man habe auch viel positives Feedback zu dem Post bekommen. Auch die Mitarbeiterinnen selbst seien zufrieden mit der Darstellung auf den Fotos.