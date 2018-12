Landratsamt Erlangen-Höchstadt warnt vor gefälschten E-Mails

Unbekannte verschicken derzeit Mails mit der Adresse des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt. Diese Nachrichten enthalten Mailanhänge, die Schadsoftware enthalten.

Anhang enthält Schadsoftware

Der Inhalt der E-Mails variiert, weshalb die Echtheit auf den ersten Blick nicht festgestellt werden kann, so eine Sprecherin des Landratsamtes. In vielen Fällen sind die Anhänge als Rechnungen und Mahnungen getarnt. Zudem erwecken die Mails durch sogenanntes E-Mail-Spoofing den Anschein, dass sie vom Landratsamt verschickt wurden. Für den Empfänger sieht es auf den ersten Blick so aus, als sei dies die Absenderadresse der Behörde.

Absender vorher prüfen und ggf. anrufen

Man gehe davon aus, dass die Absender die Namen und E-Mail-Adressen von den Internetseiten des Landratsamtes entnommen haben, teilte die Sprecherin weiter mit. Das Landratsamt bittet die Empfänger solcher E-Mails dringend darum, den Inhalt der E-Mail vor dem Öffnen eines Anhanges genau zu prüfen und sich vor allem die Absender-E-Mailadresse in der Nachricht genauer anzusehen.

Im Zweifel rät das Landratsamt, den vermeintlichen Absender aus dem Landratsamt telefonisch zu kontaktieren.