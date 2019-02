Landratsamt Aschaffenburg: Tempo 30-Zonen auf dem Prüfstand

Im Gegensatz zu den Zonen, die eine Kommune ausweist, sind Tempo 30-Zonen, die innerorts auf übergeordneten Straßen eingerichtet sind, immer zeitlich begrenzt. Und derzeit laufen im Landkreis einige solcher befristeten Tempo 30-Begrenzungen auf Kreis-, Staats- oder Bundesstraßen aus.

Tempo 30-Zonen: Sicherheit, Lärmschutz und Luftreinhaltung

Das Landratsamt überprüft nun gemeinsam mit der Polizei, wo diese Geschwindigkeitsbegrenzungen verlängert werden müssen - wegen der Sicherheit, des Lärmschutzes oder auch der Luftreinhaltung. Zum Teil werden dafür neue Lärmberechnungen erstellt. Auf dem Prüfstand stehen aktuell folgende Tempo 30-Begrenzungen: auf der Bundesstraße 8 in Kleinostheim, auf der Staatsstraße 2305 in Mömbris-Niedersteinbach, auf Kreisstraße AB 3 in Großostheim-Pflaumheim, und auf der Kreisstraße AB 16 in Stockstadt.