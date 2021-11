Landratsamt Aschaffenburg bekommt Auszeichung "Digitales Amt"

Lange Amtsgänge, Nummerziehen und Anstehen in der Schlange - diese Routinen beim Beantragen von Pässen und Anträgen dürfte in Aschaffenburg niemand vermissen. Und sie gehören zur Vergangenheit: Pässe und Anträge können im Landratsamt inzwischen online beantragt werden. Dafür hat das Landratsamt am Montag (22.11.21) die Auszeichnung "Digitales Amt" bekommen.

Die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) überreichte Landrat Alexander Legler (CSU) die Auszeichnung für das besondere Engagement bei der Digitalisierung in der Verwaltung. Voraussetzung für die Auszeichnung ist, dass die Behörde mindestens 50 rein kommunale oder zentrale Online-Verfahren im "BayernPortal" verlinkt hat, das einen einheitlichen Zugang zu den staatlichen und kommunalen Verwaltungsdienstleistungen in Bayern bieten soll.

Anträge und Meldungen können online ausgefüllt werden

Für den Titel "Digitales Amt" müssen Leistungen, wie Anträge, Anzeigen, Anfragen und Meldungen online ausfüllbar und direkt per Button versendbar sein. Online-Angebote, die nur Informationen oder Formulare zum Ausdrucken bieten, zählen nicht. Landrat Alexander Legler zeigte sich stolz, dass das Landratsamt Aschaffenburg mittlerweile 57 Dienste online anbietet. Man arbeite daran, das Angebot stetig zu erweitern. Aktuell ist es möglich, etwa einen neuen Reisepass, die Zulassung für ein Neufahrzeug, Wohngeld oder die Sperrmüllabholung zu beantragen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona werde das Angebot auch besonders gut angenommen, weil viele Bürger nicht in vollen Warteräumen sitzen wollten, sagte Legler.

Digitalministerin kann Kommunen "nicht zwingen" digitale Leistungen anzubieten

Die Auszeichnung digitales Amt haben bereits 39 Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in Bayern und mit Aschaffenburg nun sieben Landkreise erhalten, wie auf der Ministeriumsseite zu sehen ist. Laut Digitalministerin Judith Gerlach sind die Kommunen bei der Digitalisierung noch sehr unterschiedlich aufgestellt. "Ich kann die Kommunen nicht zwingen, digitale Leistungen anzubieten, das ist kommunale Selbstverwaltung, wir können das aber als Freistaat Bayern unterstützen, etwa mit Fördergeldern", sagte Gerlach.

Immerhin schaffe die Auszeichnung "Digitales Amt" einen gewissen Wettbewerb unter den Kommunen. Gerlach betonte , dass der Datenschutz sowohl beim Registrierungsverfahren in der Bayern-App und dem Bayern-Portal gewährleistet sei. Nach der Auszeichnung bekommt das Landratsamt Aschaffenburg ein Schild mit der Aufschrift "Digitales Amt".