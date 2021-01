Landratsämter: Homeoffice-Pflicht schwer umsetzbar

Bund und Länder sind sich einig: Zur Bekämpfung des Coronavirus ist die Reduzierung von Kontakten weiterhin das wichtigste Mittel. Deshalb sollen die Arbeitgeber dazu mit Nachdruck angehalten werden, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, wo es nur möglich ist. Eine Homeoffice-Pflicht wird jedoch nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in Behörden kritisch gesehen. Aus Sicht vieler Landratsämter in Niederbayern etwa sei dies schwer umsetzbar.

Homeoffice für alle Mitarbeiter wird geprüft

Eine BR-Nachfrage bei den Landratsämtern hat ergeben, dass die Landratsämter Landshut und Deggendorf versuchen, das Arbeiten von zu Hause aus für alle Mitarbeiter zu ermöglichen, wo es nur möglich ist. Derzeit befände sich hier ein Großteil im Homeoffice. Auch die Landratsämter Dingolfing-Landau und Regen prüfen gegenwärtig, Homeoffice für mehr Personen möglich zu machen.

Homeoffice in manchen Bereichen einfach unmöglich

Laut einem Sprecher des Landratsamts Kelheim wäre eine Homeoffice-Pflicht derzeit aber schwer umsetzbar, da einige Bereiche die Präsenz des Personals erfordern würden. So fungieren Landratsämter beispielsweise als Katastrophenschutzbehörden, bei der eine Anwesenheit oftmals notwendig sei. Auch gebe es alltägliche Aufgaben zu erledigen, die im Homeoffice schlichtweg nicht möglich seien, zum Beispiel die Zulassung von Fahrzeugen. Hinzu komme, dass Landratsämter in vielen Bereichen hochsensible Daten verwalten für die eine Bearbeitung von zu Hause aus datenschutzrechtlichen Gründen äußerst heikel wäre.

"Homeoffice-Pflicht würde faktisch Schließung bedeuten"

Auch im Landratsamt Freyung-Grafenau hält man nichts von einer möglichen Homeoffice-Pflicht. So würde eine Homeoffice-Verpflichtung für ein Landratsamt faktisch die Schließung bedeuten, teilte eine Sprecherin mit. Schließlich gebe es Bürgeranliegen, die auch in Krisenzeiten und Notbetrieben verlässlich durchgeführt werden müssten, so die Sprecherin weiter.