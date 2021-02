Landrat zieht Bilanz: Turbulentes Jahr für Landkreis Bayreuth

"Es war ein turbulentes Jahr" - mit diesen Worten fasst Florian Wiedemann (Freie Wähler) seine ersten Monate als Landrat des Bayreuther Landkreises zusammen. Bei einer Pressekonferenz hat er am Freitag den Jahresbericht 2020 vorgestellt.

Corona-Pandemie zentrales Thema: "Impfstoffmangel unbefriedigend"

Das zentrale Thema war und ist auch im Landkreis Bayreuth die Corona-Pandemie. Innerhalb kürzester Zeit mussten Teststationen und Impfzentren aufgebaut, sowie mobile Impfteams akquiriert werden. Der Mangel an ausreichend Impfstoff sei unbefriedigend, so Wiedemann. Zumal die Impfbereitschaft sehr hoch sei in der Landkreisbevölkerung. "Ich habe die Hoffnung, dass es bereits im März eine Entspannung der Situation gibt und dann im 2. Quartal des Jahres deutlich besser wird", so der Landrat.

Ihm sei durchaus bewusst, dass viele Wirtschaftszweige – vor allem auch die Gastronomie- und Tourismusbranche – ein hartes Jahr hinter sich hätten. Der Landkreis wolle daher alles tun, was in den eigenen Möglichkeiten stehe, um zu unterstützen.

Schwierigkeiten bei Bau einer Seilbahn am Ochsenkopf

Seit dem 1. Mai 2020 ist Florian Wiedemann Landrat. "Es ging ja los direkt im Katastrophenfall. Über Corona hinaus hatten wir im Landkreis aber auch weitere wichtige Themen", so Wiedemann. Dazu zählt der Landrat unter anderem den geplanten Bau einer neuen Seilbahn am Ochsenkopf, der seit längerem ins Stocken geraten sei. Der Grund hierfür seien rechtliche Schwierigkeiten. Erst wenn ein abschließendes Gutachten der Vergabeanwältin vorliege, können die Planungen weitergehen, so der Landrat.

Steigerung der Mobilität im Landkreis erfreulich

Erfreulich sei, dass im vergangenen Jahr die Mobilität im Landkreis gesteigert werden konnte, so der Landrat auf der Pressekonferenz. Neben dem Ausbau des Bürgerbus-Systems, konnte auch die Testphase des Fifty-fifty-Taxis erfolgreich abgeschlossen werden. Außerdem führte der Landkreis das 365-Euro-Ticket im VGN-Gesamtraum für Jugendliche und Azubis ein.

Derzeit leben im Landkreis Bayreuth 103.720 Menschen (Stand Juni 2020). Die Arbeitslosenquote liegt trotz Pandemie mit 3,8 unter dem bayernweiten Schnitt von 4,2. Die Gesamtverschuldung der Gemeinden in 2020 liegt bei rund 140 Millionen Euro.