Landrat wird wegen verlängerten Müllabfuhrterminen bedroht

Kommunalpolitiker, die bedroht oder tätlich angegriffen werden - das ist leider keine Seltenheit mehr. Tatsächlich haben Hass und Hetze, Bedrohungen und Anfeindungen, Erpressungen und vereinzelt sogar Gewalt gegen Politiker massiv zugenommen. Auch der grüne Miltenberger Landrat wurde nun bedroht. Der Hintergrund: Ab kommenden Sommer sollen die Abfuhrzeiten der Restmülltonnen im Landkreis Miltenberg von zwei auf vier Wochen verlängert werden. Die "Aktionsgemeinschaft gegen Verlängerung der Abfuhrzeiten der Restmülltonnen" ist dagegen und droht dem Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf, in dessen Garten Restmüll zu entsorgen.

Aktionsgemeinschaft: "Wir werden ausgesuchten Restmüll vor die Haustür bringen"

In einem Schreiben der Aktionsgemeinschaft, in welchem die Absender anonym bleiben und das dem BR vorliegt, heißt es: "In einer nächtlichen Tat werden wir, das sind ca 40 Personen, Ihnen ausgesuchten Restmüll vor die Haustüre nach Wörth bringen und dort so deponieren, dass Sie es unmöglich schaffen diesen zeitnah zu entfernen."

Nach Rücksprache mit der Polizei hat der Miltenberger Landrat dieses Schreiben öffentlich gemacht und erklärt auf Instagram: "Dass ich jetzt von einzelnen Personen mit Aktionen vor unserem Haus oder auf unserem Grundstück bedroht werde, was meine Familie betrifft, ist ein Tabubruch bzw. die rote Linie des Unerträglichen und nicht Hinnehmbaren."

Größe der Mülltonnen soll verdoppelt werden

Im Dezember hatte der Miltenberger Kreistag mehrheitlich beschlossen, die Restmülltonnen im Landkreis ab dem 1. Juli 2024 statt im zwei- im vierwöchigen Turnus abholen zu lassen. Im BR-Gespräch betont Jens Marco Scherf: "Dieser vierwöchige Turnus ist in vielen Städten und Landkreisen Deutschlands Usus. Die Größe der Tonnen wird damit auch verdoppelt, so dass sich die Bürger keine Sorgen machen müssen, auf ihrem Müll sitzen zu bleiben!" Scherf betont, dass er sich gerne politischen Diskussionen stelle, diese müssten aber sachlich ablaufen.