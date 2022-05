Landrats-Wahl in Dillingen: Jetzt geht es in die Stichwahl

In Dillingen wird am Sonntag noch einmal gewählt: Für die beiden Landratskandidaten Christoph Mettel von der CSU und Markus Müller von den Freien Wählern geht es in die Stichwahl. Bei der Wahl vor zwei Wochen hatte keiner der beiden die absolute Mehrheit erreicht: Müller erhielt 48,2 Prozent und Mettel 45,4 Prozent der Stimmen. Der AfD-Kandidat Christoph Maier bekam 6,5 Prozent. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 45,6 Prozent.

Prominente Unterstützung: Söder und Aiwanger in Dillingen

Die beiden Landratskandidaten, zwischen denen sich nun entscheidet, wer das Amt künftig innehat, haben in den vergangenen beiden Wochen noch einmal Wahlkampf geführt und versucht, Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Dabei erhielten sie auch prominente Unterstützung: Zur Eröffnung der Regionalausstellung "WIR" in Dillingen waren erstmals Ministerpräsident Markus Söder von der CSU und Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern gekommen.

Wahlkampfthema Gesundheitsversorgung

Einig sind sich die beiden Landratskandidaten, wenn es um die Zukunft der gesundheitlichen Versorgung der Menschen im Landkreis geht: Sie wollen sich dafür einsetzen, dass beide Krankenhäuser in der Region erhalten bleiben.

Müller setzt dabei auf sein breites Netzwerk: Als Geschäftsführer des Schwäbischen Bauernverbands und Stadtrat habe er sehr viele Kontakte. Während des Wahlkampfes habe er jetzt noch viele tolle Menschen in der Region kennengelernt, so Müller. Im Fall seiner Wahl wolle er die Themen breit diskutieren, runde Tische bilden und möglichst viele Menschen mit einbeziehen.

Christoph Mettel setzt unter anderem auf den Ausbau der regenerativen Energien, etwa durch Förderungen für Dachflächenphotovoltaik. Außerdem strebt er eine Verbesserung des Angebots im Öffentlichen Nahverkehr an. Dabei, aber auch bei anderen Themen sei es ihm wichtig, auch über die Landkreisgrenzen hinauszuschauen, Partner zu finden, damit sich der Landkreis so weiterentwickeln könne.

Wahlbeteiligung am Sonntag entscheidend

Beim Wahlergebnis von vor zwei Wochen wurde offensichtlich, dass der Landkreis Dillingen zweigeteilt war: Im Westen lag der Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel vorne, im Osten der Wertinger Stadtrat Markus Müller. Entscheidend für die Stichwahl wird auch sein, wie viele Bürger zur Wahl gehen.