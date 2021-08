Hohe Inzidenz in Dingolfing - Landrat: Auch andere Werte wichtig

Der Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau, Werner Bumeder (CSU), hat sich für weitere Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage ausgesprochen. Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 sagte er:

"Wir haben [...] kaum schwere Verläufe bei den positiven Fällen. Wir haben keinen Fall im Krankenhaus momentan. Und das kann man nicht unberücksichtigt lassen." Dingolfinger Landrat Werner Bumeder (CSU)

Daher sei eine Ergänzung des Inzidenzwerts um die Impfquote und die Situation in den Krankenhäusern aus seiner Sicht ein gangbarer Weg.

Einhaltung der Regeln fällt immer schwerer

Der Landkreis Dingolfing-Landau in Niederbayern hat mit 80,7 den derzeit zweithöchsten Inzidenzwert in Bayern. Seit Montag gelten dort wieder strengere Corona-Regeln. Viele Bürger hätten dafür Verständnis, so Bumeder. Es falle aber immer schwerer, sich an die Regeln zu halten. Wenn man dann ein Stadion mit 25.000 Besuchern sehe und im Gegenzug erklären müsse, dass privat auf drei Hausstände begrenzt werde, da käme man manchmal schon in Erklärungsnöte, gibt der Landrat zu Bedenken.

Mit Blick auf den Start des neuen Schuljahres im September sagte Bumeder:

"Ich gehe schon davon aus, dass wir zu einem einigermaßen geregelten Unterricht kommen, aber es wird immer wieder Gruppen geben, die nicht in Präsenz beschult werden können, weil in Quarantäne, weil corona-positiv. Damit werden wir wohl leben müssen." Dingolfinger Landrat Werner Bumeder (CSU)