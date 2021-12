Landrat Stefan Rößle spendet 125.000 Euro für Schulen in Afrika

"1.000 Schulen für unsere Welt" – das ist das Ziel einer bundesweiten Spendenkampagne, die ihren Ursprung im Landkreis Donau-Ries hat. Jetzt sorgt dessen Landrat Stefan Rößle (CSU) für großes Aufsehen: Er hat 125.000 Euro aus seinem Privatvermögen an das Projekt gespendet. Damit will er den Aufbau von fünf Schulen in Asien und Afrika unterstützen.

Stefan Rößle: Großspende für fünf Schulen in Afrika und Asien

Auf einer Online-Pressekonferenz überraschte der Landrat mit persönlichen Aussagen: Er und seine Frau hätten selbst fünf Kinder, die sich allesamt sehr gut entwickelt hätten. Es habe in ihrem Leben keinerlei Rückschläge gegeben. Deshalb habe er sich zusammen mit seiner Frau dazu entschieden, insgesamt fünf Schulen selbst zu finanzieren.

Donau-Rieser Landrat verkauft Sportwagen

Damit gehe ein Lebenstraum für ihn in Erfüllung, sagte Rößle. Drei der fünf Schulen sind bereits fertig, eine befindet sich derzeit im Bau und die fünfte ist finanziert, aber noch nicht gebaut. Schon früher hatte der Donau-Rieser Landrat von sich reden gemacht, weil er seinen Sportwagen verkaufte und rund 40.000 Euro in das Projekt steckte.

Mit der erneuten Spende sollen zum Beispiel eine Vorschule in Sri Lanka für 31.000 Euro und eine Grundschule in Sierra Leone für 9.400 Euro unterstützt werden.

Ehrgeiziges Projekt: 1.000 Schulen für die Welt

Von den 1.000 Schulen für die Welt sind 156 in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen. Bundesweit wurden 5,6 Millionen Euro Spendengelder gesammelt. Allein 44 Schulbauprojekte gehen dabei auf den Landkreis Donau-Ries zurück.

"1.000 Schulen für unsere Welt" steht unter der Schirmherrschaft von Noch-Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU). Das Projekt geht auf eine Initiative des Landkreises Donau-Ries aus dem Jahr 2017 zurück.

Damals begannen der Landkreis sowie verschiedene Initiativen und Kommunen damit, Spenden für den Bau von zunächst zehn Schulen in Afrika zu sammeln. Die Aktion war ein großer Erfolg und so entwickelte sich zusammen mit der Stiftung "fly & help" und dem Bundesentwicklungsministerium das bundesweite Projekt.