Kulmbach: Landrat Söllner und Bürgermeister in Quarantäne

Weil ein leitender Mitarbeiter des Kulmbacher Landratsamts positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, müssen zahlreiche Mitglieder des Kulmbacher Kreistags in häusliche Quarantäne. Wie das Landratsamt Kulmbach mitteilt, gehören dazu sowohl Landrat Klaus Peter Söllner (Freie Wähler), dessen Stellvertreter Jörg Kunstmann (CSU), sowie zehn Kreisräte und weitere Mitarbeiter des Landratsamtes. Insgesamt seien 20 Personen betroffen, heißt es aus dem Landratsamt auf Nachfrage des BR.

Bürgermeister aus dem Landkreis Kulmbach in Quarantäne

Gemeinsam haben sie am Montag an einer Sitzung des Kreisausschusses teilgenommen, bei der auch der mit dem Coronavirus infizierte Mitarbeiter anwesend war. Unter den Kreisräten, die nun in Quarantäne sind, befinden sich auch Bürgermeister aus dem Landkreis Kulmbach. Darunter Gerhard Schneider aus Himmelkron, Doris Leithner-Bisani aus Ludwigschorgast, Werner Burger aus Grafengehaig und Anita Sack aus Ködnitz.

Kulmbachs Landrat Söllner im Homeoffice

Landrat Söllner wolle nun 14 Tage lang von zuhause aus die Dienstgeschäfte weiterführen. Die Vertretung im Landratsamt übernimmt solange Regierungsdirektorin Kathrin Limmer.