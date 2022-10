Landrat setzt sich für Wolf-Abschüsse in Bayern ein

Weil es immer mehr Wolfssichtungen und -risse in Niederbayern und der Oberpfalz gibt, spricht sich der Landrat von Neustadt an der Waldnaab, Andreas Meier (CSU), dafür aus, dass Wölfe in Bayern auch abgeschossen werden dürfen - obwohl sie unter Naturschutz stehen.

Muss in Ausbreitung der Wölfe eingegriffen werden?

"Wenn die Zahlen überhandnehmen und die Probleme zu groß werden, bin ich durchaus auch dafür, dass man den Wolf auch wieder abschießt, dort wo es notwendig ist", so Andreas Meier im BR-Interview.

Unterstützung bekommt Meier von Ulrich Maushake, dem Leiter des Bundesforstbetriebes Grafenwöhr. Maushake ist der Meinung, dass der Freistaat in die Ausbreitung der Wölfe sofort eingreifen müsse. Ansonsten werde der Wolf zu weiteren Problemen in der Oberpfalz führen.

"Wolfpopulation explodiert"

Der Leiter des Bundesforstbetriebes Grafenwöhr ist der Ansicht, dass die "Wolfspopulation derzeit explodiert". Er glaubt sogar, dass es schon bald zu Übergriffen auf Haustiere kommen könne.

Die Regierung von Oberbayern wollte bereits Anfang dieses Jahres einen Wolf zum Abschuss freigeben. Der Fall hatte sich aber von selbst erledigt, da der Wolf in Tschechien überfahren wurde.