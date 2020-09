Landrat kämpft gegen Produktions-Schließung bei Siemens

Die Produktions-Schließung von Siemens am Standort Ruhstorf will der Passauer Landrat nicht akzeptieren. Wie das Landratsamt mitteilt, hat sich Raimund Kneidinger (CSU) in einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) gewendet. Auch mit der Betriebsratsvorsitzenden Elke Malcher traf er sich bereits.

Kneidinger: "Klares Nein zu diesem Vorhaben"

Im Brief an die bayerische Staatsregierung, der dem BR vorliegt, schreibt Kneidinger: "Die Region braucht jetzt jede Unterstützung für ein klares Nein zu diesem Vorhaben". Von einem global agierenden Unternehmen würde er kreative Lösungen, die Verlagerung neuer Geschäftsfelder und mehr Verantwortung für den Standort Ruhstorf erwarten. Das Fachkräftepotential in der Region dürfe nicht ungenutzt bleiben.

Landrat will Gespräche erwirken

Kneidinger erwartet nun ein zeitnahes Spitzengespräch der Staatsregierung beziehungsweise des Fachministeriums mit der Siemensführung und Solidarität mit den betroffenen Mitarbeitern. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich offenbar bereits angekündigt. Als erste konkrete Maßnahme sieht der CSU-Landrat eine Fortführung der vom Wirtschaftsministerium geförderten gemeinsamen Vermarktungsgesellschaft mit dem Landkreis Passau und der Marktgemeinde Ruhstorf als Gesellschafter. Nach derzeitigem Stand würde die Förderung zum Jahresende auslaufen. "Das wäre in der aktuellen Situation ohne jeden Zweifel das denkbar schlechteste Signal an die Region", so der Landrat.

Kneidinger: "Mit aller Macht dagegen halten"

Raimund Kneidinger spricht von einer "erneuten Schockwelle", nachdem 2016 bereits Stellen abgebaut worden waren. "Doppelt fatal" sei die Lage für die Region auch wegen der Corona-Pandemie. Es könne nicht sein, so der Landrat, dass von Siemens schon das letzte Wort gesprochen sei, "hier müssen Region und Freistaat Bayern mit einer Stimme und mit aller Macht dagegen halten".

Siemens will weiter Arbeitsplätze abbauen

Diese Woche war bekannt geworden, dass die Produktion von Siemens am Standort Ruhstorf bis Ende September 2022 eingestellt werden soll. 335 Arbeitsplätze würden damit wegfallen. Der Standort Ruhstorf soll aber nicht ganz geschlossen werden: Gut 200 Ingenieure und Angestellte der Windenergie-Sparte sollen bleiben. Begründet wurde die Produktions-Schließung unter anderem mit dem niedrigen Ölpreis und eingebrochenen Märkten. Siemens stellt in Ruhstorf Maschinen, Motoren und Umrichter her, die in der Öl-, Gas- und Chemiebranche gebraucht werden.

Im Jahr 2016 wurden bereits rund 500 Arbeitsplätze dieses Standortes gestrichen.