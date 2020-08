Landrat Helmut Weiß will Orte mit Coronafällen nicht preisgeben

Der Landrat des Landkreises Neustadt Aisch-Bad Windsheim, Helmut Weiß (CSU), will nicht, dass die Orte der aktuellen Coronafälle im Landkreis genannt werden. Der Grund dafür sei das Persönlichkeitsrecht betroffener Personen, teilt er über seine Pressestelle mit. Der Landkreis habe 38, teilweise sehr kleine, kreisangehörige Gemeinden. Er wolle verhindern, dass man bei der Nennung der Orte sofort auf die betroffenen erkrankten Personen schließen kann.

Eilbeschluss des Landratsamts

Ein Lokaljournalist hatte darauf aufmerksam gemacht, dass das Landratsamt die Fälle nicht lokalisieren will, woraufhin das Verwaltungsgericht Ansbach eingeschaltet wurde, teilt Alexander Heinold, Sprecher vom Verwaltungsgericht Ansbach, mit. In einem Eilverfahren wurde das Landratsamt per Beschluss bereits am 3. August verpflichtet, die lokalen Coronafallzahlen bekannt zu geben. Dagegen legte der Landkreis nun Beschwerde ein, heißt es in der Erklärung des Landrats.

Vor Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gezogen

Dabei wird der Landkreis von der Landesanwaltschaft vertreten, die nun vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München gezogen ist. Landrat Weiß teilt mit, er wünsche sich in diesem Fall eine Grundsatzentscheidung, da es sich um ein Thema überregionaler Bedeutung handle: "Eine Entscheidung in einem solchen Verfahren in letzter Instanz gibt es bislang nicht, weshalb einer grundsätzlichen Klärung dieser Frage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof große Bedeutung zukommt."

Die Landesanwaltschaft hat zudem beantragt, dass die Vollziehung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts in Ansbach so lange ausgesetzt wird, bis der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München entschieden hat.