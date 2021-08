Landrat Gruber: Atommüllendlager ist "niederbayerisches Thema"

Am 6. und 7. August findet eine Atommüll-Endlager-Fachkonferenz mit Bürgerbeteiligung statt. Der Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber (CSU), appelliert an alle Menschen in Niederbayern, sich dafür anzumelden und mitzudiskutieren. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, sei dies kein Thema des Bayerischen Waldes, sondern ein niederbayerisches.

Bürger können Bedenken und Kritik äußern

Es sei "extrem wichtig" und müsse - vor allem auch für junge Menschen - ein Anliegen sein, denn gerade die Jugend sei vom Endlagerthema in den nächsten Jahrzehnten betroffen, so Gruber. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Thurmansbang, Martin Behringer (FWG), hofft auf großes Interesse. Er betont die Möglichkeit, Bedenken und Kritikpunkte zum Zwischenbericht äußern zu können. Außerdem könne man sich über die geologischen Voraussetzungen und Sicherheitsanforderungen informieren.

Auf die Teilnehmer warten Vorträge, Plenumsphasen und Arbeitsgruppen, heißt es. Diese können virtuell und in Präsenz in Darmstadt besucht werden. Die Anmeldung für die Fachkonferenz erfolgt online, unter: fachkonferenz-anmeldung.de.

Teile Niederbayerns kommen für Endlager in Frage

Am 6. und 7. August wird zum letzten Mal über den "Zwischenbericht Teilgebiete" diskutiert, der im September 2020 veröffentlicht worden war. Unter die als geeignet angesehenen Teilgebiete fallen auch Teile Niederbayerns - vor allem Gebiete mit Granitvorkommen im Bayerischen Wald. Aktuell gehe es darum, die Zahl der in Frage kommenden Gebiete für einen potenziellen Endlagerstandort zu reduzieren. Vor der Festlegung auf bestimmte Regionen, die dann als potentielle Endlager für knapp 30.000 Kubikmeter radioaktive Abfälle näher begutachtet werden, wird die Bevölkerung mit einbezogen.

Bürgermeister Behringer intensiv eingebunden

An den früheren Fachkonferenzen hatten bereits einige kommunalpolitische Vertreter aus Niederbayern teilgenommen, darunter auch Landrat Gruber und Bürgermeister Behringer. Letzterer wurde dabei wiederholt in die Arbeitsgruppe Vorbereitung gewählt und ist in die Vorbereitung der bevorstehenden Fachkonferenz auch intensiv eingebunden, teilt das Landratsamt Freyung-Grafenau mit.