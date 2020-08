Landrat akzeptiert Urteil des Verwaltungsgerichtshofs

"Es gehört zu unserem Rechtsstaat, dass ich die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes akzeptiere, auch wenn ich persönlich anderer Meinung bin" – so kommentiert der Landrat des Kreises Neustadt/Aisch–Bad Windsheim, Helmut Weiß, die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes. Sie verpflichtet das Landratsamt zur Herausgabe von Daten zur Corona-Pandemie an die Medien. Der Verwaltungsgerichtshof gab damit einem Redakteur Recht, der entsprechende Auskünfte von der Behörde gefordert hatte.

Landkreis sorgt sich um Persönlichkeitsrechte der Bürger

Das Landratsamt hatte es abgelehnt, kleinteilige Informationen herauszugeben. Zur Begründung hieß es, der Landkreis sei dörflich geprägt, so dass eine Bekanntgabe gemeindebezogener Zahlen Rückschlüsse auf einzelne Betroffene ermögliche und damit deren Persönlichkeitsrechte verletze. Schon das Verwaltungsgericht Ansbach hatte der Klage des Journalisten aber stattgegeben. Der Freistaat Bayern hatte allerdings als Rechtsträger des Landratsamtes gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Diese Beschwerde wurde nun vom Verwaltungsgerichtshof zurückgewiesen.

Keine personenbezogenen Daten

Der Verwaltungsgerichtshof stellte fest, dass die Persönlichkeitsrechte der Infizierten nicht verletzt würden, weil die Fälle nicht nach Alter, Geschlecht, aktiven Infektionen oder auch nach Wiedergenesenen aufgeschlüsselt werden sollten. Somit handele es sich auch nicht um personenbezogene Daten und die Behörde sei verpflichtet, sie an die Medien auszuhändigen.

Landkreis gibt Corona-Daten nun heraus

Dem Urteil folgend, hat das Landratsamt nun auch die Infektionszahlen in den insgesamt 38 Gemeinden des Landkreises veröffentlicht. Demnach wurden im gesamten Landkreis bislang 265 Corona-Infektionen registriert. Die höchsten Fallzahlen gibt es in Bad Windsheim (44), Neustadt an der Aisch und Emskirchen (jeweils 25) sowie in Markt Erlbach (19) und Uffenheim (16). In sechs Gemeindebieten sind bislang noch keine Infektionsfälle aufgetreten: in Baudenbach, Gollhofen, Hemmersheim, Markt Nordheim, Markt Taschendorf und Oberickelsheim.