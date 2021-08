Landrätin Schweiger beteiligt sich nicht an Impf-Werbekampagne

Als einzige von sieben Landräten in der Oberpfalz hat sich die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger nicht an einer von der Bezirksregierung initiierten Anzeigenkampagne zur Corona-Impfung beteiligt. Schweiger ist die Lebensgefährtin von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der sich in den vergangenen Wochen wiederholt mit impfskeptischen Aussagen zu Wort gemeldet hatte.

Landratsamt sieht keinen Mehrwert der Gemeinschaftsanzeige

Die Freie-Wähler-Politikerin Schweiger befindet sich derzeit im Urlaub. Ihr Landratsamt teilte am Donnerstag auf Anfrage des BR mit, die Gemeinschaftsanzeige habe "keinen erkennbaren Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises dargestellt", was jedoch "weder den absoluten Sinn eines Impfaufrufes noch die Vorgehensweise in Frage" stellen solle.

Die Anzeige, zu der der Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartelt den Anstoß gab, war Anfang August in mehreren regionalen Tageszeitungen erschienen. Unter der Überschrift "Gemeinsam gegen Corona" rufen 16 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft die Bürgerinnen und Bürger auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Impfaufruf könne Impfbereitschaft nicht steigern

Über "verschiedene klassische und elektronische Kommunikationswege" habe der Landkreis seine Bürger bereits sehr gut erreicht, heißt es in der Antwort des Landratsamtes, weshalb sich der Landkreis von einem zusätzlichen Impfaufruf über die Gemeinschaftsanzeige keine weitere Steigerung der im Landkreis ohnehin hohen Impfbereitschaft versprochen habe.

"Impfen höchstpersönliche Entscheidung"

Tanja Schweiger habe sich seit Auftreten von Corona "weit über das normale Maß hinaus mit hohem persönlichen Einsatz um die damit verbundenen Aufgaben gekümmert, insbesondere um die Impf-Kampagne im Landkreis Regensburg". Die Landrätin wird in der Mitteilung mit der Aussage zitiert: "Ob und wann sich jemand impfen lassen will, ist und bleibt eine höchstpersönliche Entscheidung, die jeder respektieren sollte." Impfen könne "ebenso wie Testen, Maske-Tragen und Abstandhalten, dazu beitragen, die Verbreitung der Coronaviren einzudämmen."

Schweiger argumentiert wie Aiwanger

Damit argumentiert Schweiger fast wortgleich wie ihr Lebensgefährte und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Der stellvertretende Ministerpräsident ist das einzige Mitglied des bayerischen Kabinetts, das sich bislang nicht gegen Covid-19 impfen lassen möchte. Für Wirbel und Kritik sorgte er mit einem Interview, in dem er seine Skepsis mit "massiven Impf-Nebenwirkungen" in seinem persönlichen Umfeld begründete. Er verwahrte sich jedoch gegen Vorwürfe, ein Impfgegner zu sein.