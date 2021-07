Landrätin: Bluttat in Obdachlosenunterkunft nicht vorhersehbar

Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) hat Stellung zu der Bluttat in der Regener Obdachlosenunterkunft genommen, bei der vergangene Woche ein 52-jähriger Bewohner erstochen worden ist. Der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger Mitbewohner, hatte das Opfer auch enthauptet. Viele Regener haben seitdem Angst.

Angst vor Amoklauf wie in Würzburg

Viele Menschen glauben, der mutmaßliche Täter – ein Geflüchteter – hätte ähnlich wie in Würzburg auch in Regen Amok laufen können. Landrätin Röhrl äußert Verständnis für die Ängste, entgegnet aber, dass nach den bisherigen Erkenntnissen alles für einen Konflikt zwischen zwei Bewohnern der Obdachlosenunterkunft spreche.

Auch das Polizeipräsidium Niederbayern hatte erklärt, dass bei der Bluttat alles für eine interne Angelegenheit spreche. Unklar sei aber noch, ob es einen Streit gab, der eskalierte, oder ob der Tatablauf anders war. Bisher habe man auch keine Hinweise auf einen politisch oder religiös motivierten Hintergrund der Tat.

Landrätin: "Gewaltausbruch war nicht zu erwarten"

Die Landrätin geht in ihrer Stellungnahme auch auf Vorwürfe des Regener Bürgermeisters Andreas Kroner (SPD) ein. Er wirft der den Behörden vor, die Stadt nicht ausreichend informiert zu haben, welche potentielle Gefahr von dem 21-Jährigen ausgehen könne.

Die Landrätin sagt dazu, dass bei dem Mann, der als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen sei, nichts auf einen solchen Gewaltausbruch hingedeutet habe. "Zum Zeitpunkt der Erteilung der befristeten Aufenthaltserlaubnis gab es keine Erkenntnisse darüber, dass diese nicht zu erteilen gewesen wäre," so Röhrl. Der 21-Jährige habe zwar Straftaten verübt, die aber nicht besonders gravierend waren. Es ging um Sachbeschädigung oder Diebstahl. Einmal beging er Hausfriedensbruch, weil er nachts wieder in eine Unterkunft eingestiegen war, aus der er hätte ausziehen müssen, so die Landrätin.

Täter war bereits im Bezirksklinikum

Der Mann sei in Regen "nie so richtig auf die Füße gekommen" und schließlich in der Obdachlosenunterkunft gelandet. Im Juni habe man ihn dann nach einem Hinweis der Polizei wegen des Verdachts der Eigengefährdung im Bezirksklinikum Mainkofen untergebracht. Damit habe vorerst die Zuständigkeit des Landratsamts Regen geendet, betont die Landrätin.

Das Amt habe dann nichts über das Ende der Unterbringung erfahren oder wohin der junge Mann danach ging. Der 21-Jährige sei wieder in die Obdachlosenunterkunft zurückgekehrt. "Bescheid wusste darüber aber niemand," so Rita Röhrl.

Landrätin versucht, zu beruhigen

"Solche Bluttaten sind wirklich ganz furchtbar," stellt Röhrl klar, "egal ob zwischen Deutschen oder zwischen Deutschen und Ausländern. Wir alle wissen aber, dass wir Gewalttaten niemals ganz verhindern können." Man könne nur vorsichtig sein und jeden, der sich um eine Aufenthaltserlaubnis bewirbt, genau durchleuchten. Die Bevölkerung könne aber sicher sein, dass die Ausländerbehörde des Landkreises Regen genau das mache.

Bürgermeister sorgt sich um Mitarbeitende

Der Regener Bürgermeister Kroner hatte beklagt, dass die Stadt von den Behörden nicht vor dem 21-Jährigen gewarnt worden sei. Er sorge sich im Nachhinein auch um die städtischen Mitarbeitenden, die sich um Geflüchtete und die Unterkunft kümmerten und "ahnungslos" gewesen seien.

Die Stadt wusste nur, dass der 21-Jährige im Bezirksklinikum Mainkofen war. Er sei danach zurückgekehrt und ein Betreuer habe bei der Stadt nachgefragt, ob der Mann wieder in der Obdachlosenunterkunft wohnen dürfe.