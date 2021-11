Landräte: Verschärfte Corona-Maßnahmen waren "unvermeidbar"

Die Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Niederbayern war aus Sicht des Freyung-Grafenauer Landrats Sebastian Gruber (CSU) unvermeidbar. Und auch der Landrat von Dingolfing-Landau, Werner Bumeder (CSU), unterstützt die gesonderten Regelungen für Niederbayern.

Landräte wollten nicht mehr auf Staatsregierung warten

Dem BR sagte Sebastian Gruber, die Landräte und Oberbürgermeister hätten die Ergebnisse der heutigen Kabinettssitzung nicht abwarten wollen: "Wenn die Ärztlichen Direktoren, die Kliniken […] um Hilfe bitten, Kontakt aufnehmen und sagen: 'Mensch, wir können nicht mehr, unser Pflegepersonal ist auf Anschlag, wir haben Probleme die Versorgung zu gewährleisten‘, dann kann man letzten Endes nicht mehr warten", so Gruber.

"Lockdown wünscht keiner"

Von der Kabinettssitzung hatte sich der Landrat erwartet, dass in mehr Bereichen eine 2G-Regelung gilt, dass also nur noch Geimpfte und Genesene Zugang bekommen. "Ich glaube, wir wünschen uns alle keinen Lockdown zurück", so Gruber weiter.

Auch Dingolfings Landrat Werner Bumeder unterstützt die gesonderten Regelungen in Niederbayern. Einheitliche Regelungen wären zwar leichter umzusetzen, so Bumeder, "aber Landräte, Oberbürgermeister sind für die Regionen verantwortlich, und wenn wir regional solche Entwicklungen erkennen, dann müssen wir darauf reagieren".

In Niederbayern gilt schon seit heute eine FFP2-Maskenpflicht in allen Bereichen, in denen bislang eine medizinische Maske getragen werden musste - also beispielsweise in Supermärkten und dem Einzelhandel, im ÖPNV sowie in Freizeiteinrichtungen. Auch die Zugangsregeln wurden verschärft. Wo bislang 3Gplus galt, ist seit heute 2G vorgeschrieben, zum Beispiel in Diskotheken.