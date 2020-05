Landräte am Untermain und in Würzburg vereidigt

Drei unterfränkische Kreistage, nämlich Aschaffenburg, Würzburg und Miltenberg, haben ihre konstituierenden Sitzungen abgehalten. Dort wurden jeweils die neuen Mitglieder vereidigt, also auch die neuen Landräte. Außerdem wurden die Stellvertreter für die Landräte gewählt.

Thomas Eberth löst Eberhard Nuß als Landrat von Würzburg ab

In der Estenfelder Mehrzweckhalle (Lkr. Würzburg) hat sich der neu gewählte Kreistag des Landkreises Würzburg zusammengefunden. Zu Beginn der Sitzung wurde der neue Würzburger Landrat Thomas Ebert (CSU) als Nachfolger von Eberhard Nuß (CSU) im Amt vereidigt. Eberth hatte sich bei der Stichwahl am 29. März 2020 mit 64 Prozent der Wählerstimmen gegen Karen Heußner von den Grünen durchgesetzt. Mit der Vereidigung ist der 44-jährige Eberth nun offiziell Würzburger Landrat.

Nuß war bei Wahl nicht mehr angetreten

Vorgänger Eberhard Nuß war seit 2008 Landrat und war aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Thomas Eberth war zuvor Bürgermeister der Kreisgemeinde Kürnach und galt bereits vor der Wahl als Favorit auf die Nachfolge seines Parteifreundes. Nuß war bei der Kommunalwahl im März aus Altersgründen nicht mehr angetreten. In der Sitzung des neuen Kreistags wurde ihm der Titel des Altlandrats verliehen.

Würzburger Landrat mit vier Stellvertretern

Als erste Stellvertreterin von Landrat Thomas Ebert wurde Christine Haupt-Kreutzer von der SPD gewählt. Als zweite Stellvertreterin wurde die bei der Stichwahl um den Landratsposten unterlegene Karen Heußner von den Grünen bestimmt. Dritter Stellvertreter ist Waldemar Brohm von der CSU, vierter Stellvertreter Felix von Zobel von den Freien Wählern. Bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 hatte der 27-Jährige den Einzug in die Stichwahl knapp verpasst hatte.

Stärkste Fraktion im Würzburger Kreistag ist – trotz Verlusten – nach wie vor die CSU mit 27 Sitzen. Dahinter folgen Bündnis 90/Die Grünen mit 14 Sitzen und die Freien Wähler mit 11 Sitzen. Die SPD kommt auf zehn Sitze. Die AfD ist mit drei Sitzen im neuen Kreistag vertreten. FDP, Linke und ÖDP kommen auf je zwei Sitze.

Amtswechsel beim Aschaffenburger Landrat

In Aschaffenburg dagegen gab es nach 18 Jahren einen Amtswechsel: Der Jurist Alexander Legler (CSU) setzte sich bei der Kommunalwahl mit 58 Prozent gegen seine drei Konkurrenten durch und ist somit der Nachfolger des langjährigen Landrats Ulrich Reuter (CSU). Er war nach drei Wahlperioden nicht mehr zur Wahl angetreten. Am 1. Januar 2021 fängt er als Präsident des bayerischen Sparkassenverbands an. Bis dahin wird er an der Technischen Hochschule Aschaffenburg Vorlesungen halten. Und: "Haus, Garten, das Büro zuhause bedürfen dringend einer Befassung", sagte er im BR-Interview.

Alexander Legler offiziell vereidigt

Sein Nachfolger Alexander Legler wurde bei der konstituierenden Kreistagssitzung in der Kulturhalle Hösbach (Lkr. Aschaffenburg) offiziell vereidigt. Der 42-Jährige kündigte im Vorfeld an, dass er sich "mit ganzer Kraft, viel Freude und Leidenschaft" für den Landkreis einsetzen wolle. Er war zuvor Bürgermeister in Alzenau (Lkr. Aschaffenburg).

Der Kreistag in Aschaffenburg setzt sich aus Landrat Legler und 70 weiteren Kreisräten zusammen. Stärkste Fraktion ist die CSU mit 28 Sitzen. Danach folgen die Grünen mit 13 Sitzen, die Freien Wähler mit zehn Sitzen und die SPD mit neun Sitzen. Vier Sitze im neuen Kreistag hat die AfD, die FDP stellt drei Kreisräte. Außerdem hat die Neue Mitte zwei und Die Linke einen Sitz im Kreistag.

Miltenberg behält Grünen-Landrat Scherf

Auch in Miltenberg wurde in der konstituierenden Sitzung der neue Kreistag vereidigt. Er setzt sich aus 60 Sitzen zusammen. Bei den Kommunalwahlen 2020 konnte Jens Marco Scherf (Grüne) sein Amt als Landrat mit 69 Prozent der Stimmen verteidigen. Er bleibt also für weitere sechs Jahre im Amt. Bei seinem Amtsantritt 2014 war Scherf mit seinem Tegernseer Kollegen der erste Grüne Landrat in Deutschland.

CSU ist stärkste Fraktion in Miltenberg

Auch in Miltenberg ist die CSU die stärkste Fraktion im Kreistag – sie kommt auf 20 Sitze. Zweitstärkste Partei sind die Freien Wähler mit elf Sitzen, dicht gefolgt von den Grünen mit zehn Sitzen. Die SPD stellt in Miltenberg sieben Kreisräte und die Neue Mitte sechs. Drei Sitze gehen an die FDP, zwei Sitze an die ÖDP/BLU und ein Sitz an Die Linke.