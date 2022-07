Landlust wächst – immer mehr zieht es aus der Großstadt

"Wir sind nicht zu groß, aber so groß, dass wir die wichtigsten Sachen im Ort haben", so fasst Stephan Richten die Vorzüge von Colmberg im Landkreis Ansbach zusammen. Er ist dort geboren und bewusst nach dem Studium wieder hergezogen. In den 2.100 Einwohner-Ort zogen laut einer aktuellen Studie die meisten Neubürgerinnen und –bürger in ganz Franken.

Deutschlandweite Studie bestätigt Landlust

Das "Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung" hat zusammen mit der "Wüstenrot Stiftung" das Wanderverhalten der Deutschen analysiert. Hier wurden die Zeiträume 2008 bis 2010 mit 2018 bis 2020 verglichen. Das Ergebnis: Immer mehr Menschen zieht es in Kleinstädte und Gemeinden. Vor allem die Altersgruppe 30 bis 49 Jahre, die in der Studie Familienwanderinnen und –wanderer genannt werden, zieht es aus der großen Stadt.

Pandemie hat Stadtflucht befeuert

Die Gründe sind vielfältig. Menschen, die eine Familie gründen wollen oder bereits haben, wollen mehr Platz und ein Eigenheim finanzieren. Die hohen Grundstücks- und Immobilienpreise locken junge Familien daher raus aus der Großstadt dorthin, wo Grund noch bezahlbar ist. Dazu kommt allgemein der Wunsch nach mehr Ruhe und Natur. Die zunehmende Digitalisierung erlaubt Home-Office, sodass auch lange Pendelstrecken in die Arbeit nicht mehr täglich anfallen. Das Leben auf dem Land lernten die Deutschen vor allem in der Corona-Pandemie zu schätzen. Denn im Lockdown standen Großstädte still, alle zog es in die Natur, weg von anderen Menschen. Die Landlust zeichnete sich der Studie zufolge aber schon vorher ab, verstärkt wurde der Trend aber durch das Virus.

Colmberg meisten Zuzug in Franken

Colmberg liegt genau in der Mitte zwischen Ansbach und Rothenburg ob der Tauber. Die Autobahnen sechs und sieben sind nicht weit entfernt. Trotzdem ist hier, wie man so schön sagt, die Welt noch in Ordnung. Gleichzeitig hat man für die rund 2.100 Einwohner verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, eine Grundschule, Kindergarten, Musikschule, Tankstelle und Gastronomie. Gleichzeitig beleben viele Vereine den Ort. Man muss also nicht zwangsläufig ins Auto steigen. Dass alles im Dorf ist und die Grundstückspreise noch in Ordnung sind, hat auch viele Neubürgerinnen und Neubürger überzeugt.

Bürgermeister überrascht von Wachstum

Man tue schon einiges für Colmberg, da man durch die Burg im Ort auch viele Touristinnen und Touristen anlocken möchte, erklärt der Erste Bürgermeister Wilhelm Kieslinger (CSU). Dass aber plötzlich so viele Zuzügler in den Ort kommen, hat ihn dennoch überrascht. Das aktuelle Baugebiet mit 32 Grundstücken war binnen eines Jahres verkauft, bei einem Baugebiet davor hat es zehn Jahre gedauert. Grundsätzlich freut sich Kieslinger, mehr Bürgerinnen und Bürger bedeutet auch höhere Steuereinnahmen und Nachwuchs für die Vereine. Doch zu explosionsartiges Wachstum erfordert Nachbesserungen in der Infrastruktur, wie ein zweiter Kindergarten oder ähnliches. Das kostet Geld. Ein stetiges Wachstum wäre ihm daher lieber. Doch wenn es so weitergeht, sei alles im grünen Bereich.

Engagierte Zuzügler

Fast jeder dritte in Colmberg ist im Sportverein angemeldet. Der steht und fällt mit Ehrenamtlichen, die Trainings halten und dem Vorstand angehören. Mike Freytag, der sich selbst vor 20 Jahren für Colmberg entschied, ist Vorstand im Verein. Er wird von vielen Neubürgerinnen und –bürgern unterstützt. Zum einen, weil deren Kinder selbst im Verein sind, zum anderen, weil sie so Anschluss gefunden haben. Selbst der Förderkreis Colmberg, unter dessen Dach die Musikschule "Musikus" ist, ist vor 30 Jahren von Zugezogenen gegründet worden, erklärt Stephan Richter. Er leitet die Musikschule, die ebenfalls von Neu-Colmbergern lebt.

Zuwachs auf dem Land auch in Oberfranken

In Bayern zählt Oberfranken tendenziell zu der Region, in der viele vom Land fliehen. Das ist laut Studie in einige Orten immer noch so. Dennoch lässt sich in einigen Gemeinden und Städten eine Landlust feststellen. So zog es in Oberfranken die meisten Zuzügler nach Redwitz an der Rodach, Zell im Fichtelgebirge, Bad Steben, Marktgraitz, Eberdorf bei Coburg, Oberhaid oder Gundelsheim. Die Orte, die Einwohnerinnen und Einwohner verloren haben, sind im Verhältnis gering.