Landkreistags-Präsident: Neue Ärzte dringend gesucht

Um das Corona-Infektionsgeschehen in Bayern richtig einzuschätzen, sind die Regionen wichtig, speziell die Landkreise. In Bayern sind die Landratsämter für die Gesundheitsämter zuständig. Diese sollen in den nächsten vier Jahren vier Milliarden Euro von Bund und Ländern bekommen, mindestens 5.000 neue Stellen sollen geschaffen werden.

In Bayern habe jedes Gesundheitsamt bereits 20 neue Stellen bekommen, erklärte der Präsident des bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter, im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2.

"Wir haben 80 Prozent der Stellen schon besetzt. Am dringendsten brauchen wir Ärzte. Aber die ärztlichen Stellen fehlen und die haben vorher schon gefehlt. Wir haben unbefristete Stellen, die seit zwei Jahren nicht besetzt sind, weil keine Ärzte am Markt sind." Christian Bernreiter, Präsident des bayerischen Landkreistages

Bessere Bezahlung und Quote wie bei Landärzten

Die Bezahlung müsse besser werden und attraktiv sein, so Bernreiter. Man brauche bei der Besetzung von Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst eine Quote, ähnlich wie bei den Landärzten.

"Das dauert natürlich, von heute auf morgen werden wir weiter im ärztlichen Bereich Probleme haben." Christian Bernreiter, Präsident des bayerischen Landkreistages

Mehr Schulbusse im Landkreis Deggendorf

Zum heutigen Schulbeginn erklärte der Präsident des bayerischen Landkreistages, es würden auch in seinem Landkreis Deggendorf mehr Schulbusse eingesetzt als normalerweise.

"Das ist aber nur deshalb möglich, weil die Reisebusse, die Reisen zum Nordkap oder nach Italien unternehmen, derzeit keine Reisen durchführen. Viele Busse stehen aber weit entfernt. In Niederbayern hilft es uns nichts, wenn in Schwaben hundert Busse zur Verfügung stehen würden." Christian Bernreiter, Präsident des bayerischen Landkreistages

Man müsse also auch hier genau hinschauen, tue aber alles, was möglich ist, so Christian Bernreiter.