Landkreistag: Klimaschutz als Kernkompetenz der Kommunen

Der Freistaat Bayern soll bis 2040 klimaneutral werden. Heißt: Man muss schnell handeln, vor allem die Kommunen – sie müssen die politischen Ziele vor Ort konkret umsetzen mit Projekten. Klimaschutz und Nachhaltigkeit waren deswegen das großes Thema bei der Tagung des Bayerischen Landkreistags in Dachau mit 71 Landräten.

Zum Artikel "Abbau umweltschädlicher Subventionen: Leichter gesagt als getan"

Klimaschutz: Ländlicher Raum gegenüber Städten nicht benachteiligen

Der ländliche Raum dürfe beim Klimaschutz Städten gegenüber nicht benachteiligt werden, das fordert der Bayerische Landkreistag.

"Der ländliche Raum ist dann oft die Resterampe: Dort, wo man sich entsprechend auch bedient: Der Ausgleich findet bei uns statt, Windräder und Solarfelder sollen bei uns errichtet werden, Ausgleichsflächen für Ballungsräume sollen bei uns stattfinden. " Christian Bernreiter, Präsident Bayerischer Landkreistag

Wie Christian Bernreiter, Präsident des Bayerischen Landkreistages, sagte, ist diese Benachteiligung gerade in Niederbayern ein großes Thema: Der Flughafen München wolle sich Klimawälder in Niederbayern zulegen als Ausgleich. "Da ist die Frage: Wo zählt das? Für den Landkreis vor Ort, bayernweit, deutschlandweit? Da stehen wir vor Herausforderungen."

Landkreise wollen beim Klimaschutz dabei sein

Die Landkreise wollen beim Klimaschutz dabei sein, betonte Bernreiter. Aber der ländliche Raum dürfe nicht der Verlierer sein. Es müsse auch noch gelingen, die Menschen im ländlichen Raum zu halten.

Dort laufen dem CSU-Politiker zufolge bereits seit vielen Jahren verschiedene Projekte, um das Klima zu schützen. So unter anderem bei Neubauten oder auch in Wäldern.

Aufforstungsprojekt im Landkreis Deggendorf: Klimawälder schaffen

Der Landkreis Deggendorf beispielsweise will sich mit einem Aufforstungsprojekt am Klimaschutz beteiligen. In dieser Region gebe es viele Waldstücke mit Fichten, die vom Borkenkäfer befallen sind. Die Waldgrundbesitzer seien oft überfordert mit der Arbeit oder auch zu alt. Der Landkreis Deggendorf kauft diese Waldstücke, forstet sie auf und will sie neu bepflanzen. Mit Buchen, Erlen und Eichen soll ein sogenannter Klimawald entstehen: "Man möchte wegkommen von der Fichte, die ist immer anfällig, auch bei Hitzeperioden – diese neuen Baumsorten sollten beständiger sein und besser fürs Klima ", so Andreas Daffner, Klimawald-Beauftragter im Landkreis Deggendorf.

Insgesamt hat der Landkreis schon sechs Waldflächen gekauft, rund sechs Hektar. So will der Landkreis seinen Teil zum Klimaschutz beitragen. Aber: Reicht das? "Natürlich müsste man mehr machen – aber wenn man nicht klein anfängt, wo fängt man dann an? ", so Daffner.