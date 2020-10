Landkreisen Wunsiedel und Lichtenfels droht rote Corona-Ampel

Die Landkreise Wunsiedel und Lichtenfels sind die ersten Kommunen in Oberfranken, für die die neu eingeführte Corona-Ampel auf Rot springen könnte.

Wie das bayerische Gesundheitsministerium meldet, haben sich in den beiden Kreisen in den vergangenen sieben Tagen so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert, dass der Grenzwert von 50 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern bald überschritten werden könnte.

7-Tage-Inzidenz für Wunsiedel bei 48,2

So liegt der Wert für den Landkreis Wunsiedel laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Landkreis Wunsiedel derzeit bei 48,2, im Landkreis Lichtenfels bei 46,4. Werden 50 Neuinfektionen innerhalb einer Woche gezählt, gilt ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowie ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Laut Gesundheitsamt ist auch der Wert für die Stadt Bayreuth auf 44 gestiegen. Eine Bestätigung durch das RKI oder das bayerische Gesundheitsministerium steht für Bayreuth aber noch aus.

Maskenpflicht wird ausgeweitet

Bei der roten Ampel gilt zudem die Maskenpflicht in den Schulen selbst am Platz. Auf stark frequentierten Plätzen muss dann ebenfalls eine Maske getragen werden. Außerdem dürfen sich maximal fünf Personen oder zwei Hausstände sowohl privat wie auch öffentlich treffen.