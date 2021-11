Landkreise Regen und Passau gehen jetzt in den Lockdown

Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionsrate gehen am Freitag zwei weitere niederbayerische Landkreise in den Lockdown. Betroffen sind die Kreise Regen und Passau. Ab Samstag wird das öffentliche Leben auch im Kreis Deggendorf heruntergefahren. Bereits seit Donnerstag sind die Lockdown-Regeln in den Landkreisen Freyung-Grafenau, Rottal-Inn und Dingolfing-Landau in Kraft.

Freyung-Grafenau mit höchstem Inzidenzwert in Bayern

In Freyung-Grafenau liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Freitagmorgen bei 1.451. Das ist weiterhin der höchste Wert in ganz Bayern. Über der 1.000er-Marke liegen laut Robert-Koch-Institut weiterhin die Landkreise Rottal-Inn, Dingolfing-Landau, Regen und Passau.

Damit sind dort alle Kultur- und Sportveranstaltungen abgesagt. Alle Gasthäuser und Restaurants sind geschlossen. Hotels dürfen nur noch Gäste auf Dienstreise beherbergen. Im Einzelhandel gelten strenge Abstandsregeln. Schulen und Kindergärten bleiben aber geöffnet.

Lockdown ab Samstag im Kreis Deggendorf

Erstmals über der 1.000er-Marke liegt am Freitag der Landkreis Deggendorf. Das bedeutet: Lockdown ab dem morgigen Samstag.

Die Maßnahmen in den einzelnen Landkreisen werden erst aufgehoben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Wert von 1.000 liegt.

Söder und Holetschek zu Besuch in Neuburg

Für Freitagmittag haben sich Bayerns Ministerpräsident Söder und Gesundheitsminister Holetschek in der Region angesagt. In Neuburg am Inn wollen die beiden CSU-Politiker mit Vertretern aus allen niederbayerischen Hotspot-Regionen zusammentreffen.