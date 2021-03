Landkreise Passau und Regen müssen Schulen wieder schließen

Es ist ein hin und her für Lehrer, Schüler und Eltern: Nachdem sie nur ganz kurz geöffnet waren, sind die Schulen in den Landkreisen Passau und Regen wegen steigender Infektionszahlen schon wieder geschlossen worden. Der Landkreis Passau weist laut Robert Koch-Institut aktuell einen 7-Tage-Inzidenzwert von 114,2 auf - der Landkreis Regen kommt sogar auf 143,4.

Kein Ermessensspielraum

Am Wochenende hatte sich abgezeichnet, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Passau wieder die 100er-Grenze überschreitet. Weil sich die Entwicklung die nächsten Tage voraussichtlich fortsetzen wird, entschied Landrat Raimund Kneidinger (CSU) in Abstimmung mit dem staatlichen Schulamt und dem Gesundheitsamt, die in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorgesehenen Schulen beziehungsweise Jahrgangsstufen sowie der Kitas im Landkreis Passau mindestens am Montag und Dienstag zu schließen.

Kinder befinden sich damit wieder im Distanzunterricht. Liege der Inzidenzwert bei über 100, habe der Landkreis bei der Frage der Schul- und Kitaschließungen keinen Ermessensspielraum, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Landrat schreibt Brandbrief an Söder

Das kurzfristige Hin und Her und die Planungsunsicherheiten bei den Schulen und Kitas veranlassten Landrat Kneidinger jetzt, einen Brief an Ministerpräsident Söder zu schreiben. Laut Passauer Neue Presse fordert er darin einen längeren Beobachtungszeitraum, um die Schulen stabil für wenigstens eine Woche offenhalten zu können. "Das System lasse sich nicht tageweise an- und ausknipsen wie eine Nachttischlampe", so Kneidinger zur PNP. Schulöffnungen und –schließungen müssten kurzfristig neu geregelt werden.

In der Stadt Passau bleiben Schulen und Kitas zunächst weiter geöffnet. Der Inzidenzwert liegt hier deutlich unter 100. Zur Wochenmitte werde die Lage neu bewertet, hieß es aus dem Rathaus.

Wochenende verändert die Lage im Landkreis Regen

"Das starke Infektionsgeschehen im Landkreis Regen zwingt uns zu dem Schritt, die Schulen, Schulvorbereitenden Einrichtungen und Kindertagesstätten bereits ab Montag, 1. März zu schließen", sagt Regens Landrätin Rita Röhrl (SPD). Während man am Freitag noch davon ausgegangen war, dass das Infektionsgeschehen nicht weiter steigen wird und lokal eingrenzbar ist, zeigte sich im Laufe des Samstags ein neues Bild.

Abschlussschüler ausgenommen

Da die Zahlen in den kommenden Tagen sicher nicht sinken werden, müsse man so reagieren, betont Rita Röhrl. "Für die Schulen bedeutet dies, dass ab Montag wieder Distanzunterricht an allen Schulen und in allen Jahrgangsstufen ist", erklärt die Landrätin, weist aber zugleich darauf hin, dass es "eine Notbetreuung geben muss."

Eine Ausnahme gibt es lediglich für die Klassen, die bereits seit 1. Februar im Wechselunterricht waren. Somit dürfen der Abiturjahrgang, die Abschlussklassen an FOS und BOS sowie die Abschlussschüler aller beruflichen Schulen, deren Prüfungen vor den Osterferien stattfinden, wie schon im Februar die Schulen besuchen.