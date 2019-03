Landkreise neu beim Förderprogramm "Gesundheitsregionen plus"

"Ich freue mich, dass unser Konzept einen so großen Zuspruch in den Regionen findet", so Huml. Oberstes Ziel bayerischer Gesundheitspolitik sei es, eine hochwertige medizinische Versorgung wohnortnah in allen Regionen im Freistaat zu erhalten. Gleichzeitig solle Gesundheitsförderung und Prävention noch stärker in den Alltag der Menschen integriert werden.

Akteure besser vernetzen

Ziel der "Gesundheitsregionen plus" ist es, zusammen mit der Kommunalpolitik, die Akteure des Gesundheitswesens vor Ort besser zu vernetzen - zum Beispiel Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte. Das Bayerische Gesundheitsministerium fördert Landkreise und kreisfreie Städte, die "Gesundheitsregionen plus" bilden, über fünf Jahre mit bis zu 250.000 Euro je Region.

Eigene Geschäftsstelle

Ein vom jeweiligen Landrat oder Oberbürgermeister geleitetes Gesundheitsforum übernimmt Planung und Steuerung, die Organisation und Zusammenarbeit koordiniert eine dafür eingerichtete Geschäftsstelle. Arbeitsgruppen befassen sich mit den vor Ort drängenden Fragen zu Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitsversorgung.