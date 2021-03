Landkreis Wunsiedel will vor EuGH gegen Südostlink klagen

Seit über einem Jahr wartet der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge auf eine Entscheidung seiner Klage zur Starkstromleitung SuedOstLink – nun legt er nach: Der Europäische Gerichtshof soll über den Bedarf der Trasse entscheiden, fordert der Landkreis in einem Antrag an das Bundesverwaltungsgericht. Das sogenannte Bundesbedarfsplangesetz sei "rechtswidrig und unanwendbar", begründete Rechtsanwalt Wolfgang Baumann den Antrag.

Wunsiedels Vorwurf: Verstoß gegen Europarecht

Aus Sicht von Landkreis und Anwalt ist mit dem Bedarfsplan gegen Europarecht verstoßen worden. Auf einer Online-Konferenz erläuterte Wolfang Baumann: "Für sämtliche Stromnetzplanungen von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) hat es entgegen der europäischen Vorschriften keine Kosten-Nutzen-Analyse gegeben – auch nicht für den Südostlink." Die Kosten seien um ein Vielfaches höher als der Nutzen der geplanten Leitungen, führte Baumann weiter aus.

Bedarf der Trassen aus Sicht des Landkreises nicht gegeben

Der Bundesbedarfsplan habe den Bedarf der HGÜ-Trassen nach Auffassung des klagenden Landkreises Wunsiedel zu Unrecht festgestellt, auch die des Südostlinks, so der Anwalt. Man stütze sich dabei auf ein energiewirtschaftliches Gutachten von Lorenz Jarass von der Forschungsgesellschaft für alternative Technologien und Wirtschaftsanalyse. Demnach sei der Südostlink nicht für die Stromversorgung in Bayern erforderlich, sondern lediglich für den Transport von überschüssigem Strom aus Norddeutschland nach Österreich.

Forderung nach dezentralen Lösungen

Jarass kritisiert unter anderem, dass die Kosten der Stromtrassen bei den Planungen nicht berücksichtigt wurden und somit keine kostengünstigeren lokalen Alternativen wie "Power to Gas" zum Zuge kämen. "Wir drehen da an einem ziemlich großen Rad", so Rechtsanwalt Baumann. Landrat Peter Berek (CSU) betonte, die Zeiten seien reif für dezentrale Lösungen – gerade in Wunsiedel, das mit seinem Konzept "Wunsiedler Weg" in Sachen Energienutzung und regenerative Energien beispielhaft sei.

"Wir werden alles tun, um gegen diese Stromtrassen vorzugehen. Wir wollen nicht nur Nein sagen, sondern auch zeigen, wie es gehen kann. Deswegen kämpfen wir gegen diese Großprojekte, die kein Mensch haben will", Peter Berek (CSU), Landrat Wunsiedel

Klage gegen Korridor des Südostlink bereits im Januar

Der Landkreis hatte zusammen mit der Stadt Marktredwitz und zwei Naturschutzverbänden bereits im vergangenen Jahr im Eilverfahren gegen die Korridorfestlegung des Südostlink geklagt. Die Akten werden beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geführt. Es gab bisher noch keine Entscheidung.