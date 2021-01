13.01.2021, 07:47 Uhr

Landkreis Wunsiedel verzeichnet höchsten Inzidenzwert in Bayern

Zwei oberfränkische Regionen stehen an der Spitze der Inzidenzwert-Liste in Bayern. Die meisten Neuinfektionen gibt es im Landkreis Wunsiedel, gefolgt von der Stadt Coburg. Und das obwohl die Werte in beiden Gebieten insgesamt gesunken sind.