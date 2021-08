Landkreis Wunsiedel: Mann verunglückt bei Ladearbeiten tödlich

Ein 66-jähriger Mann ist am Freitagabend in einem Waldstück bei Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, lud der Mann am frühen Abend mit einem Kran Holz von einem Anhänger. Dabei wurde er von der Ladung erfasst und eingeklemmt.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Ein Zeuge entdeckte den 66-Jährigen und verständigte die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Unglückfalles übernommen.