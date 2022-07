Oberfranken: Volksfeste lassen Inzidenz in die Höhe schnellen

Die Wiesen- und Volksfeste der letzten Wochen haben scheinbar die Corona-Infektionen im Landkreis Wunsiedel wieder ansteigen lassen, derzeit liegt der Landkreis Wunsiedel mit einer Inzidenz von 2.409 an dritthöchster Stelle im bundesweiten Vergleich. Schlagzeilen hatte ein Bericht der Frankenpost gemacht, wonach nahezu alle Bedienungen des Selber Wiesenfestes nun an Corona erkrankt seien. Nach BR-Recherche stellt sich heraus, dass tatsächlich vier der 20 gemeldeten Bedienungen nun mit Corona infiziert sind, das sagte Festwirt Hans Rainer Spannruft zum BR.

Tausende feierten beim Selber Wiesenfest

Das Selber Wiesenfest ist tatsächlich eines der größten der Region: Auf dem Gelände um den Goldberg seien am zweiten Juli Wochenende täglich etwa zwischen 20.000 und 25.000 Menschen unterwegs gewesen, so Festwirt Spannruft weiter. Im Festzelt gab es nach Angaben von Spannruft 4.000 Sitzplätze, dazu noch 4.000 im Biergarten. Alle Bedienungen hätten vorher an einer Belehrung über Hygieneschutzmaßnahmen teilgenommen und dies auch unterschrieben, so der Festwirt weiter. Getestet wurde beim Selber Wiesenfest auf freiwilliger Basis.

Mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern

Auch in den beiden Krankenhäusern des Landkreises macht sich die gestiegene Inzidenz bemerkbar: Derzeit sind im Haus Selb des Klinikums Fichtelgebirge 28 Menschen an Covid-19 erkrankt, drei davon befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Im Haus Marktredwitz sind 19 Personen mit dem Virus infiziert, davon wird eine Person momentan intensivmedizinisch betreut. Vor genau einer Woche waren es in Selb 13 Covid-Patienten, in Marktredwitz drei. Auf BR-Anfrage führte eine Sprecherin des Klinikums diesen sprunghaften Anstieg ebenfalls auf die Feste zurück, problematisch sei die Lage allerdings nicht. Auch die Zahl der erkrankten Pflegekräfte halte sich derzeit in Grenzen, so die Sprecherin weiter.