Initiative: Parkbänke gegen Gewalt an Frauen

Mut, aus Gewalt auszubrechen

Nach Jahren der Gewalt und Abhängigkeit schafft Sara es nach einem erneuten Angriff ihres Mannes zur Polizei zu gehen. Sie kommt in ein Frauenhaus, wie jährlich circa 1.700 andere Frauen in Bayern. Für das, was Saras Mann ihr angetan hat, muss er mehrere Jahre ins Gefängnis. Heute sagt Sara: "Ich empfehle den Frauen, hinzuschauen, was mit ihnen passiert. Und nicht darauf zu hoffen, dass es besser wird. Schon gar nicht, wenn sie Kinder haben. Manchmal denken Frauen, sie müssten die Gewalt für ihr Kind ertragen. Das ist das Schlechteste. Man muss mutig sein, aus der Gewaltsituation auszubrechen. In Deutschland hat man tatsächlich die Chance dazu, wir leben in einem Rechtsstaat. Wir haben die Möglichkeit, dass man uns hilft und dass das Gesetz hinter uns steht."

Kontaktdaten zu Hilfetelefonen auf Parkbänken

Hilfe erfährt Sara auch von Carmen Schiller. Die Gleichstellungsbeauftragte rät von Gewalt Betroffenen, sich an Beratungsstellen, die Polizei, Vertrauenspersonen wie Lehrerinnen und Lehrer oder an Hilfetelefone zu wenden. Die Kontaktdaten zu den Hilfetelefonen befinden sich auch auf den auffallend orangefarbenen Parkbänken als Zeichen gegen Gewalt. Die Bänke werden alle paar Monate an einem anderen öffentlichen Ort im Landkreis Würzburg aufgestellt – zum Beispiel an Spielplätzen. Über einen QR-Code auf der Bank können Betroffene zu einer Aufklärungsseite des Landratsamts mit Telefonnummern von Hilfsinitiativen gelangen.