Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bekommt bald ein "FabLab"

Als nächstes will der Verein "FabLab Altmühlfranken" nach geeigneten Räumen suchen und einen Antrag auf Zuschüsse aus dem EU-Förderprogramm Leader stellen.

Aufbau des neuen Fablabs

Arbeitskreise kümmern sich außerdem um die notwendigen Anschaffungen für die Einrichtung eines FabLabs und die Werbung über soziale Medien. Auch benachbarte FabLabs sollen besucht werden, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese Bürgerlabore arbeiten und was sie benötigen.

Offene Werkstatt für alle

Die FabLab-Idee stammt aus den USA. Die Idee dahinter: In einer offenen Werkstatt hat jedermann kostenfrei Zugang zu modernen industriellen Produktionsverfahren wie 3D-Drucker, Laser-Cutter, CNC-Maschinen oder Pressen, mit denen er nicht mehr verfügbare Ersatzteile oder individuelle Einzelstücke anfertigen kann.

Weltweit existieren etwa 1.600 FabLabs, davon 58 in Deutschland, eines lädt in München zum Reparieren und Tüfteln ein. In Franken gibt es FabLabs unter anderem in Fürth, Bad Windsheim und Veitsbronn.