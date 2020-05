Landkreis Wasserburg: Alkoholisierter Fahrer begeht Fahrerflucht

Ein Anfang Zwanzigjähriger war in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto von Lehen über Pfaffing nach Edling im Landkreis Wasserburg unterwegs.

Bei Pfaffing raste er in einen Gartenzaun. Obwohl dieser dabei stark beschädigt wurde, fuhr der Mann einfach weiter. Anschließend fuhr er in der Nähe von Edling einen aus der Gegend stammenden Mann an. Das 22-jährige Opfer erlitt dabei eine Knieverletzung und musste anschließend in einer Notaufnahme behandelt werden. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Mann, sondern flüchtete erneut.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Kurz darauf rammte er eine Betonbrückenbefestigung. Sein Auto wurde dadurch so stark beschädigt, dass er nun nicht mehr weiterfahren konnte.

Die Polizei stellte bei dem Autofahrer knapp zwei Promille im Blut fest. Er muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Alkohol am Steuer verantworten. Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Wasserburg in Verbindung zu setzten (08071/9177-0).