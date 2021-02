Landkreis Traunstein hat jetzt einen Corona-Impfbus

Bereits im Januar hatte Gesundheitsminister Holetscheck (CSU) angekündigt, dass er verstärkt auf Impfbusse setzen will. Viele davon gibt es in Oberbayern bislang noch nicht - doch in Traunstein tourt einer ab dem heutigen Montag durch den Landkreis. Dafür hat der Landkreis einen gebrauchten Linienbus gekauft und zur mobilen Impfstation umgebaut. An seinem ersten Einsatztag fuhr der blau-grüne Impfbus seine Rollstuhlrampen in Grassau aus. Mit dabei ist ein ärtzliches Team der Kliniken Südostbayern.

Senioren in Randgebieten erreichen - aber nur mit Termin

Mit dem Impfbus will das Landratsamt Senioren erreichen, die in den Randgebieten des Landkreises leben. Aber auch - wie beim kommunalen Impzentrum - gilt hier, geimpft wird nur mit Termin, den man telefonisch oder online beim Landratsamt vereinbaren kann. Das Angebot richtet sich ausschließlich an ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind.

Wer körperlich fit ist soll zum Impfzentrum nach Altenmarkt

Personen, die im Impfbus geimpft werden möchten, sollten sich beim Impfzentrum einen Termin reservieren (telefonisch von 9 - 20 Uhr unter 0861/50-800). Die Terminvergabe richtet sich nach den Impfstoff-Vorräten, die derzeit nur sehr begrenzt sind, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Personen, die sich körperlich dazu in der Lage fühlen, sollten deshalb das Impfzentrum in Altenmarkt aufsuchen.

Impfbus fährt bis Ende März

Bis Ende März fährt der Corona-Impfbus an verschiedenen Wochentagen nach Grassau (Sonntag, Montag), Fridolfing (Dienstag, Mittwoch) , Schnaitsee (Donnerstag) und Ruhpolding (Freitag). Die Impfungen sind nur möglich, solange der Vorrat reicht, dann könnten 100 bis 150 Personen pro Tag geimpft werden. Betriebszeit ist von 9 bis 18.00 Uhr. Die Route könnte sich aber noch ändern, falls der Bedarf andernorts größer wird.