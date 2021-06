Landkreis Traunstein: Großeinsatz bei Feuer auf Campingplatz

Auf einem Campingplatz in Übersee am Rödlgries ist am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zunächst brannte ein Wohnwagen, dann jedoch griffen die Flammen über. Innerhalb kürzester Zeit waren drei weitere Wohnwägen von Dauercampern betroffen. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, schlugen die Flammen meterhoch in den Himmel.